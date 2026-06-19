کانادا 6 - 0 قطر ؛ آتش بازی کانادا در ونکوور

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال کانادا و قطر در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 از ساعت 01:30 بامداد امروز (جمعه - به وقت تهران) در ورزشگاه «بی‌سی پلیس» ونکوور به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری پرگل 6 بر صفر کانادا به پایان رسید.

کانادا با حمایت هواداران خود از دقایق ابتدایی بازی را به قطر تحمیل کرد و سرانجام در دقیقه 16 توسط کایل لارین به گل نخست دست یافت. ارسال استاکیو از سمت راست با ضربه جاناتان دیوید از داخل محوطه جریمه همراه شد که محمود ابوندا سنگربان قطر توپ نخست را دفع کرد، اما کایل لارین در ریباند توپ را وارد دروازه کرد تا دومین گل خود در جام جهانی 2026 را به ثمر برساند.

حملات کانادا پس از این گل نیز متوقف نشد و در دقیقه 29 ضربه بیوکنن از پشت محوطه جریمه به مدافعان قطر برخورد کرد و جاناتان دیوید توپ برگشتی را با یک شوت سرضرب به گل دوم میزبان تبدیل کرد.

شب سخت قطر با اخراج همام احمد در دقیقه 33 تکمیل شد. داور شیلیایی ابتدا یک ضربه پنالتی به سود کانادا اعلام کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، تصمیم خود را تغییر داد و با تشخیص وقوع خطا پشت خط محوطه جریمه، مدافع چپ قطر را به دلیل جلوگیری از یک موقعیت مسلم گلزنی اخراج کرد و یک ضربه آزاد در اختیار کانادا قرار داد.

پس از اخراج مدافع قطر، کانادا برای رسیدن به گل‌های بیشتر به حملات خود ادامه داد و در دقیقه 3+45 بار دیگر توسط جاناتان دیوید به گل رسید. ارسال جانستون از سمت راست محوطه جریمه با ضربه کایل لارین همراه شد، اما دروازه‌بان قطر توپ را از زیر طاق دروازه برگشت داد؛ توپ برگشتی مقابل جاناتان دیوید قرار گرفت تا مهاجم باشگاه یوونتوس دومین گل خود در این مسابقه را به ثمر برساند.

با آغاز نیمه دوم نیز عطش کانادا برای زدن گل‌های بیشتر ادامه داشت، اما در دقیقه 53 عاصم مادیبو، هافبک قطر، مرتکب خطایی شدید روی اسماعیل کونه شد. شدت این برخورد به حدی بود که تصاویر آهسته از تلویزیون پخش نشد و بازیکنان دو تیم با نگرانی دستان خود را روی سر گذاشتند. در پی این مصدومیت، کارت زرد عاصم مادیبو پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) به کارت قرمز تبدیل شد تا قطر 9 نفره به بازی ادامه دهد. دقایقی بعد نیز هافبک کانادا در میان تشویق شدید تماشاگران با برانکارد از زمین خارج شد.

در دقیقه 64 ناتان سالیبا که به جای اسماعیل کونه مصدوم وارد زمین شده بود، از روی یک ضربه ایستگاهی گل چهارم کانادا را به ثمر رساند. در دقیقه 75 نیز ضربه بیوکنن در داخل محوطه جریمه پس از برخورد به مدافعان قطر دفع شد، اما ضربه شافلبرگ در آستانه ورود به دروازه با دفع ناقص محمد المنایی تبدیل به گل پنجم شد. گلی که به نام مدافع قطر ثبت شد.

در دقیقه 2+90 هم جاناتان دیوید با یک ضربه از داخل محوطه جریمه گل ششم کانادا و سوم خود را به ثمر رساند. او موفق شد پس از لیونل مسی، دومین هت‌تریک جام را به نام خود ثبت کند.

با برتری پرگل کانادا در این دیدار، میزبان جام جهانی در پایان دور دوم با چهار امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به سوئیس در صدر جدول گروه B قرار گرفت. تیم‌های بوسنی و هرزگوین و قطر نیز با یک امتیاز در رده‌های بعدی جای دارند.

کریستین رئیس، داور شیلیایی این مسابقه، قضاوت دیدار را بر عهده داشت و به همام احمد و عاصم مادیبو از قطر کارت قرمز و به درک کورنلیوس از کانادا کارت زرد نشان داد.

در نخستین دیدار این گروه در دور دوم، تیم ملی سوئیس شب گذشته با نتیجه 4 بر یک از سد بوسنی و هرزگوین گذشت.

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