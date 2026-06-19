تصویری دردناک از بازیکن کانادا بعد از شکستی ساق پا (عکس)

به گزارش ایلنا، بازیکن سابق مارسی، اسماعیل کونه، در دیدار تیم ملی کانادا مقابل قطر در جام جهانی، به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین شد. این حادثه در دقیقه ۵۱ بازی رخ داد و کونه با برانکارد از زمین خارج شد.

اسماعیل کونه که در بازی قبلی کانادا در جام جهانی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شده بود، در برخوردی با بازیکن قطری دچار آسیب‌دیدگی شد. این مصدومیت منجر به اخراج بازیکن قطری نیز شد. کونه در حالی که بر روی برانکارد نشسته بود، به تشویق هواداران پرداخت و تا زمان خروج از زمین، مسیر طولانی‌ای را به سمت تونل رختکن طی کرد.

این بازیکن ۲۴ ساله که سابقه بازی در مارسی را دارد، در شروع خوب این رقابت‌ها درخشیده بود و در بازی قبلی مقابل بوسنی نیز به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شده بود. در حالی که کانادا با نتیجه ۳-۰ از حریف خود پیش بود، تعویض او تأثیر مثبتی بر روند بازی داشت و بازیکن جایگزین، ناتان سالیبا، چند دقیقه بعد از ورودش به زمین گل چهارم را به ثمر رساند و در جشن گل خود پیراهن کونه را به نمایش گذاشت.

جانشین اسماعیل کونه بعد از ورود دراماتیک به زمین و گلزنی، به این شکل با نمایش پیراهن این بازیکن برای او آرزوی سلامتی کرد.

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