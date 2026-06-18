شوخی سرمربی ترکیه با خبرنگار پاراگوئه: «آیا مربی شما از شما خواسته این سوال را بپرسی؟»

به گزارش ایلنا، این خبرنگار از مانچلا پرسید: «شما قبلاً با یک تیم آمریکای جنوبی در یک بازی دوستانه مقابل ونزوئلا مواجه شده‌اید. نظر شما درباره فوتبال آمریکای جنوبی چیست؟ آیا قصد دارید بازیکنانی مانند آلمیرون را به صورت فردی تحت نظر داشته باشید؟» مانچلا با لبخند پاسخ داد: «آیا مربی شما از شما خواسته این سوال را بپرسی؟» که باعث خنده حاضران در کنفرانس شد.

او ادامه داد: «من گاهی سعی می‌کنم که بازیکنان را به صورت فردی تحت نظر داشته باشم، اما نه. پاراگوئه تیمی بسیار فیزیکی است و شخصیت و کاراکتر زیادی دارد. تیم‌های آمریکای جنوبی معمولاً این ویژگی‌ها را دارند. هر بازی متفاوت است و ما باید بر روی حریف تمرکز کنیم. اما من ترجیح می‌دهم بر روی تیم خودم تمرکز کنم تا آن را در بهترین شرایط ممکن قرار دهم.»

مانچلا که تولدش را جشن می‌گرفت، تنها در سوال ششم کنفرانس که به زبان انگلیسی بود، تبریک تولد دریافت کرد و با لبخند به این موضوع واکنش نشان داد. او پس از دریافت تبریک‌های بیشتر از خبرنگاران در زبان‌های مختلف، گفت: «فقط به زبان انگلیسی؟» و به شوخی ادامه داد که در سال‌های گذشته معمولاً تولدش را در خانه جشن می‌گرفته است.

در بخش‌های جدی‌تر کنفرانس، مانچلا به انتقادات از عملکرد تیمش در برابر استرالیا اشاره کرد و بر لزوم احترام به حریف تأکید کرد. او گفت: «متأسفانه، این انتقادات بر من تأثیر گذاشته است. ما در سه سال گذشته نتایج خوبی کسب کرده‌ایم و فکر می‌کنم که پس از یک بازی مانند آن، شایسته احترام بیشتری هستیم.»

او همچنین به نگرانی‌هایش درباره تأثیر این انتقادات بر بازیکنان جوان اشاره کرد و گفت: «این انتقادات می‌تواند برای بازیکنان مشکل‌ساز باشد. اما من به آنها به عنوان مردان بزرگ و بازیکنان عالی اعتماد دارم و باید بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم زیرا می‌خواهیم در این جام جهانی ادامه دهیم.»

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