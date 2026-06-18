جام جهانی ۲۰۲۶؛
صحنه دردناک شکستن ساق بازیکن کانادا در بازی با قطر (ویدئو)
ایسمائل کونه، بازیکن تیم ملی کانادا، در جریان دیدار با قطر دچار مصدومیت شدید شد و پایش شکست. این حادثه در اوایل نیمه دوم و در برخورد با بازیکن قطری رخ داد که منجر به اخراج او شد.
به گزارش ایلنا، این مصدومیت در دقیقه پنجم از نیمه دوم اتفاق افتاد، در حالی که کانادا با نتیجه ۳ بر ۰ پیش بود. دو گل این دیدار را جاناتان دیوید و یک گل را لاری به ثمر رسانده بودند. قطر نیز به دلیل اخراج همام احمد، یک بازیکن کمتر داشت.
پس از این حادثه، کونه به زمین افتاد و بازیکنان کانادا به سمت داور، کریستیان گارای، رفتند. بازیکن اخراجی، مادبو، در حالی که در شوک بود، زمین را ترک کرد. بازیکنان کانادا دور هم جمع شدند و جاناتان دیوید در حال گریه بود. کونه با برانکارد از زمین خارج شد و به تماشاگران دست زد و از زمین با کمک پزشکان خارج شد.
این مصدومیت باعث نگرانی و ناراحتی شدید بازیکنان و هواداران شد و انتظار میرود که کونه به زودی تحت درمان قرار گیرد.