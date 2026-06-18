صحنه دردناک شکستن ساق بازیکن کانادا در بازی با قطر (ویدئو)

به گزارش ایلنا، این مصدومیت در دقیقه پنجم از نیمه دوم اتفاق افتاد، در حالی که کانادا با نتیجه ۳ بر ۰ پیش بود. دو گل این دیدار را جاناتان دیوید و یک گل را لاری به ثمر رسانده بودند. قطر نیز به دلیل اخراج همام احمد، یک بازیکن کمتر داشت.

پس از این حادثه، کونه به زمین افتاد و بازیکنان کانادا به سمت داور، کریستیان گارای، رفتند. بازیکن اخراجی، مادبو، در حالی که در شوک بود، زمین را ترک کرد. بازیکنان کانادا دور هم جمع شدند و جاناتان دیوید در حال گریه بود. کونه با برانکارد از زمین خارج شد و به تماشاگران دست زد و از زمین با کمک پزشکان خارج شد.

این مصدومیت باعث نگرانی و ناراحتی شدید بازیکنان و هواداران شد و انتظار می‌رود که کونه به زودی تحت درمان قرار گیرد.

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