به گزارش ایلنا، بوسنی و هرزگوین در دومین دیدار خود در گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سوئیس شکست سنگینی را متحمل شد تا شرایط این تیم برای صعود به مرحله حذفی دشوارتر از گذشته شود.

سرگی باربارز سرمربی بوسنی در نشست خبری پس از بازی گفت: «ابتدا باید به سوئیس تبریک بگویم. آنها به‌ویژه در نیمه دوم بسیار بهتر از ما بودند و از فرصت‌های خود به بهترین شکل استفاده کردند. ما تا بخش‌هایی از مسابقه در جریان بازی بودیم اما پس از دریافت گل‌های متوالی، کنترل مسابقه را از دست دادیم.»

وی ادامه داد: «نتیجه ۴ بر ۱ برای ما ناامیدکننده است، زیرا انتظار داشتیم رقابت نزدیک‌تری داشته باشیم. با این حال باید واقع‌بین باشیم؛ سوئیس کیفیت بالایی دارد و امروز این موضوع را در زمین ثابت کرد.»

سرمربی بوسنی درباره مشکلات تیمش در خط دفاعی اظهار داشت: «اشتباهات فردی و از دست دادن تمرکز در دقایق حساس باعث شد مجازات شویم. در جام جهانی، کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد و متأسفانه امروز این اتفاق برای ما رخ داد.»

او همچنین درباره عملکرد درخشان یوهان مانزامبی، ستاره سوئیس، گفت: «مانزامبی بازیکن فوق‌العاده‌ای بود و تفاوت را رقم زد. ما برای مهار او برنامه داشتیم اما نتوانستیم آن را به‌خوبی اجرا کنیم.»

سرمربی بوسنی در پایان با اشاره به دیدار آینده تیمش افزود: «هنوز شانس خود را از دست نداده‌ایم. باید از این مسابقه درس بگیریم، اشتباهات را برطرف کنیم و با ذهنیتی متفاوت به بازی بعدی برویم. بازیکنانم شخصیت لازم برای بازگشت را دارند و امیدوارم در مسابقه آینده چهره واقعی بوسنی را نشان دهیم.»

بوسنی و هرزگوین پس از این شکست با یک امتیاز در گروه B باقی ماند و برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود، به کسب نتیجه مطلوب در دیدار پایانی مرحله گروهی نیاز خواهد داشت.

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