یاکین: این همان واکنشی بود که از تیمم انتظار داشتم

به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئیس در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۴ بر ۱ بوسنی و هرزگوین را شکست دهد و گام بلندی برای صعود به مرحله بعدی بردارد.

مورات یاکین، سرمربی سوئیس، در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «از نتیجه و به‌خصوص واکنش بازیکنانم بسیار راضی هستم. بعد از بازی اول مقابل قطر می‌دانستیم که باید عملکرد متفاوتی ارائه کنیم و امروز دقیقاً همان چیزی را دیدم که انتظار داشتم. تیم از ابتدا با تمرکز بالا وارد زمین شد و تا پایان مسابقه نظم خود را حفظ کرد.»

وی درباره عملکرد هجومی تیمش افزود: «در نیمه نخست فرصت‌های خوبی ایجاد کردیم اما در نیمه دوم با تغییرات تاکتیکی و ورود بازیکنان تازه‌نفس، توانستیم فشار بیشتری روی حریف وارد کنیم. بازیکنان نشان دادند که شخصیت لازم برای حضور در چنین تورنمنت بزرگی را دارند.»

سرمربی سوئیس همچنین از نمایش درخشان یوهان مانزامبی تمجید کرد و گفت: «او بازی فوق‌العاده‌ای انجام داد. مانزامبی نه‌تنها دو گل مهم به ثمر رساند، بلکه در جریان بازی نیز تأثیر زیادی داشت. خوشحالم که بازیکنان جوان ما در چنین سطحی می‌توانند مسئولیت‌پذیر باشند و کیفیت خود را نشان دهند.»

یاکین در ادامه درباره شرایط گروه B اظهار داشت: «هنوز هیچ چیز تمام نشده است. این پیروزی بسیار مهم بود اما باید تمرکز خود را حفظ کنیم. دیدار بعدی مقابل کانادا برای ما اهمیت زیادی دارد و باید با همان جدیت و انگیزه وارد زمین شویم.»

او در پایان گفت: «هدف ما صعود از مرحله گروهی است، اما در عین حال می‌خواهیم فوتبالی ارائه کنیم که هواداران از تماشای آن لذت ببرند. امروز گام خوبی برداشتیم، اما هنوز راه زیادی در پیش داریم.»

سوئیس با این پیروزی چهار امتیازی شد و در شرایطی مطلوب‌تر نسبت به رقبای خود، برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ امیدوار باقی ماند.

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