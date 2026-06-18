جام جهانی ۲۰۲۶؛
مانزامبی بهترین بازیکن دیدار سوئیس و بوسنی شد
هافبک جوان تیم ملی سوئیس، یوهان مانزامبی، پس از درخشش در پیروزی پرگل تیمش مقابل بوسنی و هرزگوین، عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، سوئیس موفق شد با نتیجه ۴ بر ۱ بوسنی و هرزگوین را شکست دهد. مانزامبی ستاره اصلی این مسابقه بود و با به ثمر رساندن دو گل در دقایق ۷۴ و ۹۰ نقش مهمی در کسب سه امتیاز ارزشمند تیمش ایفا کرد.
در این دیدار، روبن وارگاس و گرانیت ژاکا نیز دیگر گلهای سوئیس را به ثمر رساندند تا شاگردان مورات یاکین نمایش مقتدرانهای ارائه دهند. تنها گل بوسنی و هرزگوین نیز در وقتهای تلفشده نیمه دوم به ثبت رسید.
عملکرد درخشان مانزامبی در خط میانی و تاثیر مستقیم او روی نتیجه مسابقه باعث شد کارشناسان و برگزارکنندگان رقابتها، این بازیکن جوان را به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب کنند.
سوئیس با این پیروزی جایگاه خود را در گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ بهبود بخشید و با روحیهای بالا به استقبال دیدارهای آینده خواهد رفت.