سوئیس 4 - 1 بوسنی ؛ شکار سه امتیازی‌ در نیمه دوم طوفانی

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و بوسنی و هرزگوین از ساعت 22:30 پنجشنبه (به وقت تهران)، در ادامه دیدارهای دور دوم از مرحله گروهی جام جهانی 2026 و در ورزشگاه سوفای لس آنجلس مقابل هم صف‌آرایی کردند که در نهایت این سوئیس بود که با نتیجه 4 بر یک به برتری رسید.

نیمه اول این بازی جذابیت ویژه‌ای نداشت و با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در نیمه دوم اما هر دو تیم برای گلزنی تلاش کردند و سوئیس موقعیت‌های گلزنی بیشتری روی دروازه رقیب خود آفرید.

در دقیقه 74 بود که شاگردان مورات یاکین فرصت خطرناکی روی دروازه بوسنی خلق کردند و پس از یک رفت و برگشت، یوهان مانزامبی موفق به گلزنی شد. این بازیکن در دقیقه 72 وارد زمین شده بود و به نوعی تعویض طلایی یاکین بود.

شاگردان سرگئی باربارز شش دقیقه بعد از گل، با اخراج تاریک موهارموویچ 10 نفره شدند و با کار دشواری برای جبران نتیجه مواجه بودند. موهارموویچ روی امبولو از پشت تکل زد که داور به او کارت قرمز نشان داد.

روبن وارگاس که همانند مانزامبی در دقیقه 72 به زمین آمده بود، در دقیقه 84 گل دوم سوئیس را به ثمر رساند. مانزامبی در دقیقه 90 روی پاس گل وارگاس توانست مجدداً دروازه بوسنی را باز کند تا تأثیر تعویض‌های کادر فنی بر این پیروزی ارزشمند سوئیس، بیش از پیش به چشم بیاید.

گلزنی اِرمین ماهمیچ در دقیقه 3+90 نیز فاصله بوسنی با تیم برنده را به دو گل کاهش داد. این این پایان کار نبود و گرانیت ژاکا در دقیقه 7+90 از روی نقطه پنالتی، نام خود را به فهرست گلزنان سوئیس اضافه کرد.

سوئیس به لطف این برتری 4 امتیازی شد و پیش از تقابل کانادا و قطر، به صدر جدول گروه B صعود کرد. بوسنی هم با یک امتیاز موقتاً در رتبه سوم ایستاده است.

ژوائو پینیرو داور پرتغالی این مسابقه، نیکو الودی از سوئیس و ادین ژکو و آمار دِدیچ از بوسنی را با کارت زرد جریمه کرد.

تیم‌های ملی کانادا و قطر از ساعت 1:30 امروز (جمعه - به وقت ایران) در دومین مسابقه از گروه B به مصاف هم می‌روند.

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