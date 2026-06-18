به گزارش ایلنا، توماس توخل در تمجید از هری کین و همچنین دیگر گلزنان تیم یعنی جود بلینگام و مارکوس رشفورد بسیار پرشور ظاهر شد؛ جایی که بلینگام پس از تساوی ۲-۲ در نیمه اول، انگلیس را دوباره پیش انداخت و رشفورد تعویضی نیز با گل خود، حسن ختامی بر نمایش درخشان سه‌شیرها در نیمه دوم رقم زد.

برابری کاپیتان با رکورد افسانه‌ای لینکر؛ تعهد تمام‌عیار برای موفقیت سه‌شیرها

دبل هری کین در نیمه اول باعث شد تا او با رکورد ۱۰ گل گری لینکر به عنوان بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جام‌های جهانی برابری کند. اگرچه هر دو گل او علیه کرواسی خیلی سریع توسط حریف پاسخ داده شد، اما او در طول این پیروزی ارزشمند در گروه L با تمام وجود تیمش را رهبری کرد و مسابقه را با یک بلاک تماشایی و نجات‌بخش در لحظات پایانی به اتمام رساند تا مانع گلزنی یوشکو گواردیول شود.

توخل در این باره گفت: «وقتی تعهد کاپیتان و شماره ۹ ما را در وقت‌های تلف‌شده می‌بینید که چطور با تمام وجود و بدن خود شوت حیاتی حریف را بعد از یک ضربه ایستگاهی بلاک می‌کند و این‌گونه خود را فدای یک کار دفاعی می‌کند، آن‌وقت همه چیز را درباره نمایش امروز او درک می‌کنید. یک بازی کامل، یک رهبر مطلق و او با تمام وجود در خدمت تیم است؛ هم از نظر بدنی و هم از نظر ذهنی، او کاملاً غرق در بازی است.»

کین برای این نمایش درخشان در دالاس به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد؛ جایی که بلینگام نیز با یک بازی خوب و گلی تماشایی در همان لحظات ابتدایی نیمه دوم، تصمیم توخل برای بازی دادن به او به جای دوست صمیمی‌اش مورگان راجرز را کاملاً توجیه کرد.

توخل در آستانه دیدار روز سه‌شنبه مقابل غنا گفت: «شما می‌توانید در این لحظات به جود تکیه کنید. او عاشق این بازی‌های تحت فشار است. این مسابقات بهترین کیفیت او را بیرون می‌کشد، بنابراین بازی دادن به او و اعتماد کردن به او یک تصمیم بسیار آسان بود. همچنین به خاطر ۱۶ یا ۱۷ روز گذشته، نحوه پذیرش ایده روحیه تیمی و برادری از سوی او و نگاهش به سبکی که ما می‌خواهیم فوتبال بازی کنیم – که کمی با پست او در رئال مادرید متفاوت است – این تصمیم را راحت‌تر کرد.

تصمیم سخت و واقعاً دشوار امروز این بود که به مورگان راجرز بگویم فیکس بازی نمی‌کند، چون او ۱۰۰ درصد شایسته شروع در ترکیب اصلی بود و تا الان برای ما و من فوق‌العاده کار کرده است. من فکر می‌کنم جود بسیار قابل اعتماد بود و تمام تلاش خود را کرد تا یک بازیکن تیمی درجه یک برای ما باشد.»

گل بلینگام جریان بازی را برای یک نیمه دومِ بسیار بهتر مقابل کرواسی تغییر داد؛ تیمی که دروازه‌بانش دومینیک لیواکوویچ تا پیش از گل دیرهنگام رشفورد، با درخشش خود بارها مانع باز شدن دروازه مقابل حملات انگلیس شده بود. این یک ضربه تمام‌کننده خونسردانه از سوی بازیکنی بود که فصل گذشته را به صورت قرضی از منچستریونایتد در بارسلونا سپری کرد؛ باشگاهی که در آستانه جام جهانی پول زیادی را برای به خدمت گرفتن آنتونی گوردون، رقیب رشفورد در تیم ملی، هزینه کرد.

توخل درباره رشفورد گفت: «او در ابتدا برای اینکه در ترکیب فیکس ما مهره‌ای تعیین‌کننده باشد کمی تقلا کرد، اما همیشه تلاشش را انجام می‌داد و برای مدتی طولانی کمی بدشانس بود. ما همین روز سه‌شنبه یک گفتگو با هم داشتیم که در آن به او گفتم چقدر تحت تاثیر ۱۶ روز اخیر او قرار گرفته‌ام؛ اینکه چطور در اردو حضور داشت و چطور در زمین خودش را به جلو هل می‌داد. او کاملاً در تک‌تک جلسات تیمی متمرکز است. او خیلی سریع آنچه را که ما از نظر تاکتیکی می‌خواهیم، از جلسات آنالیز به داخل زمین منتقل می‌کند. او در رقابت برای این پست با آنتونی گوردون، در یک سطح بسیار محترمانه تلاش می‌کند، بنابراین در حال حاضر در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. من خیلی خوشحال شدم که او همان کسی بود که قفل این طلسم طولانی‌مدت را شکست؛ جایی که در جریان بازی برای ما تعیین‌کننده نبود و امیدوارم بتواند همین روند را حفظ کند.»

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