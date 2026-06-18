نیمار بازی با هائیتی را از دست داد

به گزارش ایلنا، این مهاجم که با مصدومیت ساق پا دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیش از این نیز دیدار افتتاحیه برزیل مقابل مراکش در شنبه گذشته را که با تساوی به پایان رسید، از دست داده بود؛ چرا که علیرغم تداوم این آسیب‌دیدگی، برای حضور در لیست تیم ملی انتخاب شده بود.

بیانیه صادر شده توسط فدراسیون فوتبال برزیل (CBF) در روز پنجشنبه اعلام کرد: «نیمار همراه با کاروان تیم به فیلادلفیا سفر نخواهد کرد. او در نیوجرسی خواهد ماند تا با استفاده از امکانات عالی هتل ریج و مجتمع تمرینی کلمبیا پارک، مراحل پایانی روند بهبودی خود را به بهترین شکل ممکن سپری کند.»

این بدان معناست که اولین فرصت بازیکن سانتوس برای ملحق شدن به اردو – و نه لزوماً بازی کردن – می‌تواند چهارشنبه آینده در دیدار مقابل اسکاتلند در میامی باشد.

جام چهارم برای شماره ۱۰؛ طلسم نیمکت‌نشینی فوق‌ستاره و حسرت‌های قدیمی

این مسابقه، آخرین بازی برزیل در مرحله گروهی خواهد بود و شاگردان کارلو آنچلوتی پس از تساوی ناامیدکننده مقابل مراکش، هنوز کار زیادی برای قطعی کردن صعود خود به مراحل حذفی در پیش دارند.

نیمار پس از مصدومیتی که در زمان بازی برای سانتوس به آن دچار شد، بیش از یک ماه است که در هیچ مسابقه‌ای به میدان نرفته است. او از اکتبر ۲۰۲۳ و پس از دست‌وپنجه نرم کردن با چندین مصدومیت پی‌درپی و افت آمادگی، برای برزیل بازی نکرده بود، اما ماه گذشته در لیست نهایی آنچلوتی برای جام جهانی قرار گرفت.

این بازیکن ۳۴ ساله در تلاش است تا چهارمین جام جهانی خود را پس از حضور در دوره‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجربه کند. نیمار ۱۲ سال پیش نقش مهمی در صعود برزیل به مرحله نیمه‌نهایی در خاک خود ایفا کرد، اما به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه کمر، دیدار مرحله نیمه‌نهایی مقابل آلمان را از دست داد. او در آن زمان مجبور شد از روی نیمکت تماشاگر شکست سنگین و تاریخی ۷ بر ۱ برزیل مقابل قهرمان آن دوره مسابقات باشد.

برزیل پس از آن در سال ۲۰۱۸ نیز با شکست ۲ بر ۱ مقابل بلژیک، تلخی حذف در مرحله یک‌چهارم نهایی را تجربه کرد و چهار سال بعد در قطر نیز در همین مرحله با شکست در ضربات پنالتی مقابل کرواسی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

انتهای پیام/