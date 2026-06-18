هررا داور نبرد ایران و بلژیک شد

به گزارش ایلنا، وب‌سایت رسمی فیفا به طور رسمی اعلام کرد که داریو هررا، داور باسابقه آرژانتینی، به عنوان قاضی میدان برای دیدار حساس تیم‌های ملی ایران و بلژیک انتخاب شده است.

در این مسابقه بزرگ، دو هموطن آرژانتینی هررا به عنوان کمک‌داوران اول و دوم او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

همچنین بر اساس اعلام کمیته داوران فیفا، یوسوکه آراکی به عنوان داور چهارم و جون میهارا به عنوان کمک‌داور رزرو (ذخیره) در کادر داوری این مسابقه سرنوشت‌ساز حضور خواهند داشت تا ترکیب تیم داوری این تقابل جذاب از قاره‌های مختلف تکمیل شود.

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