خبرگزاری کار ایران
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سوت دیدار حساس یوزها در دستان قاضی آرژانتینی

هررا داور نبرد ایران و بلژیک شد

هررا داور نبرد ایران و بلژیک شد
کد خبر : 1801183
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فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) رسماً تیم داوری دیدار سرنوشت‌ساز تیم‌های ملی ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، وب‌سایت رسمی فیفا به طور رسمی اعلام کرد که داریو هررا، داور باسابقه آرژانتینی، به عنوان قاضی میدان برای دیدار حساس تیم‌های ملی ایران و بلژیک انتخاب شده است.

در این مسابقه بزرگ، دو هموطن آرژانتینی هررا به عنوان کمک‌داوران اول و دوم او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

هررا داور نبرد ایران و بلژیک شد

همچنین بر اساس اعلام کمیته داوران فیفا، یوسوکه آراکی به عنوان داور چهارم و جون میهارا به عنوان کمک‌داور رزرو (ذخیره) در کادر داوری این مسابقه سرنوشت‌ساز حضور خواهند داشت تا ترکیب تیم داوری این تقابل جذاب از قاره‌های مختلف تکمیل شود.

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