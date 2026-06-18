موجودی یک حرف تمام شد

به گزارش ایلنا، کاربران وب‌سایت آدیداس روز گذشته با پیامی عجیب مواجه شدند که روی صفحه سفارش پیراهن‌های تیم ملی آلمان نمایش داده می‌شد:

«متأسفیم، موجودی حرف V به طور موقت به پایان رسیده است.»

این اتفاق در حالی رخ داد که تقاضا برای خرید پیراهن بازیکنانی مانند کای هاورتس، الکساندار پاولوویچ و نیک وولتماده به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود.

سخنگوی آدیداس در توضیح این موضوع اعلام کرد:

«به دلیل استقبال گسترده از سفارش پیراهن بازیکنانی که نام خانوادگی آن‌ها شامل حرف V است، موجودی این حرف در بخش چاپ موقتاً به پایان رسید.»

مشکل در کمتر از یک روز حل شد

این شرکت آلمانی تأکید کرده مشکل به سرعت برطرف شده و امکان ثبت سفارش تمامی پیراهن‌ها دوباره در دسترس قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، تنها چند ساعت پس از انتشار این پیام، موجودی لازم برای چاپ نام بازیکنان تأمین شد و سفارش‌ها به حالت عادی بازگشت.

تب فوتبال در آلمان بالا گرفته است

درخشش تیم ملی آلمان در شروع جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای خرید پیراهن‌های این تیم عنوان شده است.

مانشافت در نخستین دیدار خود با نتیجه پرگل ۷ بر ۱ کوراسائو را شکست داد و یکی از بهترین نمایش‌های دور نخست مسابقات را به ثبت رساند؛ موضوعی که شور و اشتیاق هواداران آلمانی برای خرید پیراهن ملی را افزایش داده است.

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