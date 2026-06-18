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تقابل میزبان با قطر و آزمون دشوار کره مقابل مکزیک

برنامه مسابقات امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶

برنامه مسابقات امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1801173
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رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ پنجشنبه شب و بامداد جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا و مکزیک پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا، روز نهم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری چهار مسابقه در سه کشور میزبان دنبال می‌شود؛ دیدارهایی که می‌تواند تأثیر مهمی در سرنوشت تیم‌های حاضر در مرحله گروهی داشته باشد.

بر این اساس، نخستین دیدار روز پنجشنبه ۲۸ خرداد از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه مرسدس‌بنز شهر آتلانتا برگزار می‌شود؛ جایی که تیم‌های ملی جمهوری چک و آفریقای جنوبی برابر یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

در دومین مسابقه، تیم ملی سوئیس از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس به مصاف بوسنی و هرزگوین می‌رود؛ دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

رقابت‌های روز نهم بامداد جمعه ادامه پیدا می‌کند و از ساعت ۰۱:۳۰ تیم ملی کانادا، یکی از میزبانان جام جهانی، در ورزشگاه ونکوور پذیرای قطر خواهد بود.

در آخرین مسابقه این روز نیز از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد، تیم‌های ملی مکزیک و کره جنوبی در ورزشگاه گوادالاخارا رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند؛ دیداری جذاب که می‌تواند یکی از تماشایی‌ترین بازی‌های این روز لقب بگیرد.

برنامه کامل مسابقات روز نهم جام جهانی ۲۰۲۶

جمهوری چک - آفریقای جنوبی | پنجشنبه ۲۸ خرداد | ساعت ۱۹:۳۰ | ورزشگاه مرسدس‌بنز آتلانتا

سوئیس - بوسنی و هرزگوین | پنجشنبه ۲۸ خرداد | ساعت ۲۲:۳۰ | ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس

کانادا - قطر | جمعه ۲۹ خرداد | ساعت ۰۱:۳۰ | ورزشگاه ونکوور

مکزیک - کره جنوبی | جمعه ۲۹ خرداد | ساعت ۰۴:۳۰ | ورزشگاه گوادالاخارا

برنامه مسابقات امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶

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