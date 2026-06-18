رسمی: اسماعیل کارتال سرمربی فنرباغچه شد

به گزارش ایلنا، باشگاه فنرباغچه به طور رسمی از بازگشت اسماعیل کارتال به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. تصمیمی که در راستای ایجاد ثبات فنی و احیای امیدها برای پایان دادن به انتظار طولانی هواداران این تیم برای کسب عنوان قهرمانی سوپرلیگ ترکیه اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام باشگاه، کارتال در چهارمین دوره حضور خود روی نیمکت فنرباغچه کارش را آغاز خواهد کرد. همچنین اوغوز چتین نیز به عنوان مدیر فوتبال باشگاه منصوب شده است.

این تغییرات پس از برکناری دومنیکو تدسکو در ماه آوریل رخ داد؛ مربی‌ای که شکست در دیدار حساس مقابل گالاتاسرای عملاً شانس قهرمانی فنرباغچه را از بین برد و به پایان همکاری او منجر شد. پس از آن، زکی مراد گوله به صورت موقت هدایت تیم را برعهده داشت تا مدیران باشگاه درباره جانشین دائمی تصمیم‌گیری کنند.

برای بسیاری از هواداران فنرباغچه، بازگشت کارتال بیش از آنکه یک انتصاب جدید باشد، نوعی بازگشت به خانه محسوب می‌شود. مربی ۶۵ ساله‌ای که سال‌ها به عنوان بازیکن و سرمربی در خدمت این باشگاه بوده و یکی از وفادارترین چهره‌های تاریخ معاصر فنرباغچه به شمار می‌رود.

کارتال به دلیل انضباط تاکتیکی، توانایی مدیریت رختکن و شناخت عمیق از فضای باشگاه همواره مورد توجه مدیران و هواداران بوده است. او سابقه موفقی در کنترل شرایط پرتنش و کسب نتایج قابل قبول در مقاطع حساس دارد.

این مربی متولد استانبول، بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ پیراهن فنرباغچه را بر تن داشت و در بیش از ۲۳۰ مسابقه لیگ برای این تیم به میدان رفت. او در این مدت ۱۵ گل به ثمر رساند و دو قهرمانی لیگ و چندین جام داخلی را به دست آورد. کارتال همچنین سابقه بازی در تیم ملی ترکیه را نیز در کارنامه دارد.

پس از پایان دوران حرفه‌ای، او مسیر مربیگری را از رده‌های پایه آغاز کرد و به تدریج به یکی از مربیان باتجربه فوتبال ترکیه تبدیل شد. از مهم‌ترین موفقیت‌های او خارج از فنرباغچه می‌توان به قهرمانی سیواس‌اسپور در لیگ دسته اول ترکیه و صعود این تیم به سوپرلیگ در فصل ۰۵-۲۰۰۴ و همچنین بازگرداندن آنکاراگوجو به سطح اول فوتبال ترکیه در فصل ۱۸-۲۰۱۷ اشاره کرد.

کارتال همچنین سابقه هدایت تیم‌هایی چون قونیه‌اسپور، ریزه‌اسپور، گازیانتپ‌اسپور و اسکی‌شهیر اسپور را در کارنامه دارد، اما بهترین عملکردهایش را روی نیمکت فنرباغچه ثبت کرده است.

او در فصل ۱۵-۲۰۱۴ موفق شد سوپرجام ترکیه را برای فنرباغچه به ارمغان بیاورد و تیمش را به نایب‌قهرمانی لیگ برساند. در بازگشت موقت خود در فصل ۲۲-۲۰۲۱ نیز بار دیگر این تیم را در رتبه دوم جدول قرار داد.

درخشان‌ترین دوره حضور کارتال اما به فصل ۲۴-۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ جایی که فنرباغچه تحت هدایت او ۹۹ امتیاز کسب کرد، بهترین خط حمله لیگ را در اختیار داشت و در تمامی مسابقات خارج از خانه شکست‌ناپذیر ماند. با این وجود، گالاتاسرای با اختلافی اندک قهرمان شد و حسرت قهرمانی برای فنرباغچه ادامه یافت.

کارتال پس از جدایی از فنرباغچه، در سال ۲۰۲۵ هدایت پرسپولیس ایران را برعهده گرفت و اکنون بار دیگر به استانبول بازگشته تا مأموریت ناتمام خود را دنبال کند.

فنرباغچه از زمان جدایی او در سال ۲۰۲۴ چندین تغییر روی نیمکت خود تجربه کرد. از جمله ژوزه مورینیو و دومنیکو تدسکو که با وجود سابقه و اعتبار بالا، نتوانستند طلسم قهرمان نشدن این تیم در لیگ را بشکنند.

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