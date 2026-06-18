به گزارش ایلنا، غنا در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با گل دقیقه ۹۵ کالبد یرنکی موفق شد پاناما را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد. این پیروزی باعث شد ستاره‌های غنایی پس از پایان مسابقه جشن ویژه‌ای را در رختکن برگزار کنند.

در میان چهره‌های حاضر، آساموا ژیان بیش از همه جلب توجه می‌کرد. مهاجم افسانه‌ای فوتبال غنا که به عنوان مهمان فیفا در مسابقات حضور دارد، در ورزشگاه تورنتو با استقبال گسترده هواداران روبه‌رو شد و پس از بازی نیز همراه با عبدال فتاح اسحاقو، مهاجم جوان تیم ملی، به رقص و شادی پرداخت.

آساموا ژیان همچنان پرافتخارترین گلزن تاریخ فوتبال غنا محسوب می‌شود. او در ۱۰۹ بازی ملی موفق به ثبت ۵۰ گل شده و سال‌ها رهبر نسل طلایی «ستاره‌های سیاه» بوده است.

این مهاجم باتجربه در سه دوره جام جهانی برای غنا به میدان رفت و در مجموع ۶ گل و ۳ پاس گل به نام خود ثبت کرد؛ آماری که او را به موفق‌ترین بازیکن تاریخ کشورش در این رقابت‌ها تبدیل کرده است.

آساموا ژیان در جام جهانی ۲۰۰۶ نخستین گل تاریخ غنا در این رقابت‌ها را به ثمر رساند و چهار سال بعد نیز یکی از مهره‌های اصلی تیمی بود که تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفت.

البته نام او برای بسیاری از هواداران فوتبال با پنالتی مشهور دیدار مقابل اروگوئه در جام جهانی ۲۰۱۰ گره خورده است؛ ضربه‌ای که می‌توانست غنا را به نخستین تیم آفریقایی حاضر در نیمه‌نهایی جام جهانی تبدیل کند.

پیروزی مقابل پاناما یک دستاورد مهم دیگر نیز برای فوتبال غنا داشت. «ستاره‌های سیاه» با این برد از نظر تعداد پیروزی در تاریخ جام جهانی به رکورد نیجریه رسیدند و به طور مشترک عنوان موفق‌ترین تیم آفریقایی تاریخ این رقابت‌ها را در اختیار گرفتند.

غنا اکنون با سه امتیاز در رده دوم گروه L قرار دارد و خود را برای دیدار حساس برابر انگلیس آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.

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