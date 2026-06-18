به گزارش ایلنا، پایان هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد تیم‌های حاضر در رقابت‌ها فراهم کرد. کارشناسان فوتبال با ارزیابی نمایش تیم‌ها در دور نخست، تصویری اولیه از مدعیان، شگفتی‌سازها و تیم‌های ناامیدکننده مسابقات ارائه کرده‌اند.

آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، با پیروزی قاطع مقابل الجزایر و درخشش لیونل مسی یکی از بهترین نمایش‌های هفته را به ثبت رساند. با این حال، عملکرد کلی برخی تیم‌ها باعث شد آلبی‌سلسته در صدر این ارزیابی‌ها قرار نگیرد.

انگلیس نیز با برتری ۴ بر ۲ برابر کرواسی توجه کارشناسان را جلب کرد. نمایش هجومی شاگردان توماس توخل مورد تحسین قرار گرفت، هرچند همچنان درباره استحکام خط دفاعی این تیم پرسش‌هایی مطرح است.

آلمان نیز پس از پیروزی پرگل مقابل کوراسائو، در میان برترین تیم‌های هفته جای گرفت. ثبت هفت گل در یک مسابقه، مانشافت را به یکی از آماده‌ترین تیم‌های آغاز مسابقات تبدیل کرد.

در بخش شگفتی‌ها، ایالات متحده عملکردی فراتر از انتظار داشت. پیروزی مقتدرانه مقابل پاراگوئه و کیفیت فنی نمایش این تیم باعث شد آمریکایی‌ها یکی از تیم‌های مورد توجه هفته نخست باشند.

استرالیا نیز با شکست ترکیه، نگاه بسیاری از کارشناسان را به خود معطوف کرد. سرعت در انتقال توپ و بهره‌برداری مناسب از موقعیت‌ها از جمله نقاط قوت این تیم عنوان شده است.

در سوی دیگر، برزیل اگرچه برابر مراکش شکست نخورد، اما نتوانست انتظارات را به طور کامل برآورده کند. سلسائو در بخش‌هایی از مسابقه تحت فشار قرار گرفت و هنوز برای اثبات آمادگی کامل خود نیاز به نمایش‌های بهتری دارد.

یکی از جذاب‌ترین داستان‌های جام جهانی تا اینجای کار به تیم ملی کیپ ورد تعلق دارد. این تیم که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، با متوقف کردن اسپانیا به یکی از پدیده‌های مسابقات تبدیل شد. انسجام دفاعی و عملکرد درخشان دروازه‌بان این تیم، تحسین بسیاری از کارشناسان را به همراه داشته است.

مصر و پرتغال نیز از جمله تیم‌هایی بودند که با وجود کسب نتایجی نه‌چندان درخشان، از نظر فنی عملکرد قابل قبولی ارائه کردند و نشانه‌هایی امیدوارکننده از خود به نمایش گذاشتند.

نیوزیلند نیز با وجود قرار گرفتن در میان تیم‌های کم‌نام‌ونشان رقابت‌ها، نمایش جسورانه‌ای داشت و توانست توجه بخشی از کارشناسان را به خود جلب کند.

در مجموع، آرژانتین، انگلیس، آلمان، آمریکا و استرالیا در پایان دور نخست بیشترین تحسین را دریافت کرده‌اند؛ در حالی که کیپ ورد عنوان مهم‌ترین شگفتی مسابقات را به خود اختصاص داده است.

البته با توجه به برگزاری تنها یک مسابقه از هر تیم، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصویر واقعی مدعیان جام جهانی از دور دوم مرحله گروهی و بازی‌های سرنوشت‌ساز پیش رو مشخص خواهد شد.

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