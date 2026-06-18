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کوناته به رئال مادرید پیوست

کوناته به رئال مادرید پیوست
کد خبر : 1801151
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ابراهیما کوناته، مدافع ملی‌پوش فرانسوی، پس از پایان قراردادش با لیورپول به‌صورت آزاد راهی رئال مادرید شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید به طور رسمی از جذب ابراهیما کوناته خبر داد. مدافع فرانسوی که قراردادش با لیورپول به پایان رسیده بود، پس از جدایی از جمع قرمزهای آنفیلد با قراردادی چهار ساله به جمع سفیدپوشان مادریدی ملحق شد.

کوناته دومین بازیکنی است که طی دو سال اخیر مسیر آنفیلد به سانتیاگو برنابئو را طی می‌کند. پیش از او نیز ترنت الکساندر آرنولد در تابستان گذشته از لیورپول راهی رئال مادرید شده بود.

این مدافع فرانسوی که در پنجره‌های نقل‌وانتقالاتی گذشته نیز بارها به رئال مادرید لینک شده بود، سرانجام به جمع این تیم اضافه شد تا یکی از دغدغه‌های اصلی خط دفاعی مادریدی‌ها در سال‌های اخیر را برطرف کند.

رئال مادرید طی فصول گذشته بارها با بحران مصدومیت در خط دفاعی مواجه بوده است؛ موضوعی که کار را برای مربیان مختلف این تیم دشوار کرد و حتی باعث شد بازیکنانی مانند اورلین شوامنی در برخی مقاطع به‌عنوان مدافع میانی به میدان بروند.

کوناته با قد ۱۹۴ سانتی‌متری و تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال اروپا، یکی از خریدهای مهم رئال برای تقویت ساختار دفاعی این تیم محسوب می‌شود. او در دوران حضورش در لیورپول ۱۱۸ بار در لیگ برتر انگلیس به میدان رفت و ۳۶ بازی نیز در لیگ قهرمانان اروپا انجام داد.

این مدافع همچنین نزدیک به ۳۰ بازی ملی در کارنامه خود دارد و یکی از مهره‌های شناخته‌شده فوتبال فرانسه به شمار می‌رود.

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