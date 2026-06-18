جام جهانی ۲۰۲۶ روی دور رکوردشکنی
در شرایطی که پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ تردیدهایی درباره میزان استقبال از مسابقات در کشورهای میزبان وجود داشت، آمارهای هفته نخست نشان میدهد این رقابتها از نظر حضور تماشاگران و مخاطبان تلویزیونی شروعی موفق و فراتر از پیشبینیها داشته است.
به گزارش ایلنا، هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت آمارهای قابل توجه در بخش تماشاگران و بینندگان تلویزیونی همراه بود؛ موضوعی که بسیاری از نگرانیهای مطرحشده پیش از آغاز مسابقات را تا حد زیادی برطرف کرده است.
رقابتهایی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، در روزهای ابتدایی با استقبال گسترده هواداران در ورزشگاهها و ثبت رکوردهای جدید در بازار رسانهای آمریکای شمالی همراه بوده است.
یکی از مهمترین آمارهای ثبتشده به دیدار تیمهای ملی آمریکا و پاراگوئه اختصاص داشت؛ مسابقهای که با ۲۷.۵ میلیون بیننده، عنوان پربینندهترین بازی تاریخ جام جهانی در تلویزیون آمریکا را به خود اختصاص داد.
در مکزیک نیز دیدار تیم ملی این کشور مقابل آفریقای جنوبی با جذب ۲۳.۴ میلیون بیننده، رکورد جدیدی را در میان مسابقات جام جهانی در قرن بیستویکم به ثبت رساند.
در کنار موفقیتهای رسانهای، ورزشگاهها نیز با استقبال گسترده هواداران روبهرو شدند. با وجود انتقادهایی که نسبت به قیمت بلیتها مطرح شده بود، آمار حضور تماشاگران فراتر از انتظارات ظاهر شد.
بر اساس دادههای منتشرشده، تنها در چهار مسابقه برگزارشده طی یک روز بیش از ۲۸۱ هزار نفر در ورزشگاهها حضور داشتند. همچنین تعداد تماشاگران حاضر در شش روز نخست رقابتها از مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عبور کرد.
میانگین حضور بیش از ۶۵ هزار تماشاگر در هر مسابقه نیز یکی دیگر از شاخصهای قابل توجه هفته نخست جام جهانی محسوب میشود؛ آماری که این دوره را در میان پرمخاطبترین دورههای مرحله گروهی قرار داده است.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با اشاره به فضای حاکم بر رقابتها گفت: «شور و هیجان هواداران در شهرهای میزبان فوقالعاده بوده است. حضور گسترده تماشاگران در ورزشگاهها و استقبال مخاطبان از سراسر جهان، فضای ویژهای برای این مسابقات ایجاد کرده است.»
البته همه بخشهای برگزاری مسابقات بدون انتقاد نبوده است. کیفیت زمین برخی ورزشگاهها از جمله مواردی است که در روزهای اخیر مورد توجه بازیکنان و اعضای کادر فنی چند تیم قرار گرفته است.
با این حال، ارزیابی کلی از هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ نشان میدهد این رقابتها از منظر فنی، رسانهای و تجاری شروعی موفق داشته و توانسته انتظارات فیفا را تا حد زیادی برآورده کند.