به گزارش ایلنا، با پایان مسابقات هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، ارزیابی‌های آماری تازه نشان می‌دهد جایگاه مدعیان اصلی قهرمانی دستخوش تغییر شده و برخی تیم‌ها نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه شرایط بهتری پیدا کرده‌اند.

فرانسه پس از پیروزی ۳ بر ۱ مقابل سنگال، بیشترین سود را در میان مدعیان برد و با افزایش شانس قهرمانی خود، به صدر فهرست نامزدهای فتح جام رسید. این در حالی است که اسپانیا پس از توقف برابر کیپ ورد، جایگاه نخست خود را از دست داد و به رتبه دوم مدعیان سقوط کرد.

آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، نیز با برتری ۳ بر صفر مقابل الجزایر و درخشش لیونل مسی، همچنان یکی از مدعیان جدی قهرمانی محسوب می‌شود و در جایگاه سوم این فهرست قرار دارد.

برزیل با وجود تساوی برابر مراکش، همچنان از شانس بسیار بالایی برای صعود به مرحله حذفی برخوردار است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سلسائو یکی از مطمئن‌ترین تیم‌های مرحله گروهی برای حضور در دور بعدی رقابت‌ها خواهد بود.

در گروه D، بزرگ‌ترین تغییرات رقم خورد. ترکیه پس از شکست مقابل استرالیا بخش زیادی از شانس خود برای صعود را از دست داد و در مقابل، ایالات متحده با پیروزی پرگل برابر پاراگوئه به یکی از نزدیک‌ترین تیم‌ها به مرحله حذفی تبدیل شد.

آلمان نیز با پیروزی پرگل مقابل کوراسائو، جایگاه خود را به عنوان یکی از آماده‌ترین تیم‌های مسابقات تثبیت کرد و در میان تیم‌های دارای بیشترین احتمال صعود قرار گرفت.

از سوی دیگر، انگلیس با پیروزی ۴ بر ۲ برابر کرواسی، شانس صعود خود را به شکل چشمگیری افزایش داد و اکنون یکی از مطمئن‌ترین تیم‌های حاضر در مرحله گروهی به شمار می‌رود. سه‌شیرها در صورت کسب نتیجه مطلوب مقابل غنا می‌توانند حضور خود در مرحله حذفی را قطعی کنند.

مدعیان اصلی قهرمانی پس از پایان دور نخست:

۱. فرانسه – ۱۲.۳۶ درصد

۲. اسپانیا – ۱۱.۳۵ درصد

۳. آرژانتین – ۸.۸۵ درصد

۴. برزیل – در جمع مدعیان اصلی

۵. انگلیس – با رشد قابل توجه پس از پیروزی مقابل کرواسی

این آمارها بر اساس مدل‌های تحلیلی عملکرد تیم‌ها محاسبه شده و با برگزاری هر مسابقه، احتمال صعود و قهرمانی تیم‌ها به‌روزرسانی خواهد شد.

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