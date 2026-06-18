به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین رده‌بندی فیفا، ایران با ۱۶۱۹.۵۸ امتیاز در رتبه بیستم جهان قرار دارد و پس از ژاپن، بالاترین جایگاه را در میان تیم‌های آسیایی در اختیار دارد.

ژاپن با قرار گرفتن در رتبه هجدهم جهان همچنان بهترین تیم آسیا محسوب می‌شود و پس از ایران نیز کره جنوبی، استرالیا، قطر، عراق و عربستان سعودی در میان مدعیان اصلی فوتبال قاره قرار دارند.

نکته قابل توجه اینکه ایران همچنان بالاتر از تیم‌هایی مانند مصر، کانادا، ازبکستان، قطر، عربستان سعودی و عراق در رده‌بندی جهانی قرار دارد و البته نکته نگران کننده نتایج دیگر تیم‌ها در جام جهانی و احتمال از دست رفتن جایگاه کنونی این تیم در رنکینگ فیفاست.

تیم ملی ایران در سال‌های اخیر یکی از باثبات‌ترین تیم‌های آسیایی در رنکینگ فیفا بوده و رتبه بیستم جهان، یکی از بهترین جایگاه‌های فوتبال ایران در دو دهه اخیر به شمار می‌رود. بالاترین رتبه تاریخ فوتبال ایران نیز رتبه پانزدهم جهان بوده که در سال ۲۰۰۵ ثبت شد.

برترین تیم‌های آسیایی در رده‌بندی فعلی فیفا

۱. ژاپن – رتبه ۱۸ جهان

۲. ایران – رتبه ۲۰ جهان

۳. کره جنوبی – رتبه ۲۵ جهان

۴. استرالیا – رتبه ۲۷ جهان

۵. ازبکستان – رتبه ۵۰ جهان

۶. قطر – رتبه ۵۵ جهان

۷. عراق – رتبه ۵۷ جهان

۸. عربستان سعودی – رتبه ۶۱ جهان

در سطح جهانی نیز آرژانتین، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و برزیل همچنان در جمع مدعیان اصلی قرار دارند و ایران جایگاه خود را در میان ۲۰ تیم برتر فوتبال جهان حفظ کرده است.

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