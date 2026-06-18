بازگشت برزیل به جمع پنج تیم برتر
کیپ ورد شگفتیساز رنکینگ فیفا
پایان دور نخست جام جهانی ۲۰۲۶ تغییرات قابل توجهی در ردهبندی زنده فیفا ایجاد کرد.
به گزارش ایلنا، با پایان مسابقات دور نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، ردهبندی زنده فیفا دستخوش تغییراتی شد و برخی تیمها با نتایج فراتر از انتظار، صعود چشمگیری را تجربه کردند.
بزرگترین برنده هفته نخست، تیم ملی کیپ ورد بود. نماینده آفریقا پس از تساوی بدون گل برابر اسپانیا، امتیازات ارزشمندی به دست آورد و با سه پله صعود، به رتبه شصتوچهارم جهان رسید.
در مقابل، اسپانیا بخشی از امتیازات خود را از دست داد و یک پله سقوط کرد. این اتفاق باعث شد فرانسه با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل سنگال و کسب امتیازات لازم، به رتبه دوم جهان صعود کند.
در میان تیمهای آفریقایی، غنا و ساحل عاج نیز عملکرد موفقی داشتند. غنا با پیروزی یک بر صفر مقابل پاناما جهش محسوسی در جدول ردهبندی تجربه کرد و ساحل عاج نیز پس از برتری برابر اکوادور، پنج پله بالاتر رفت.
در نقطه مقابل، تونس یکی از تیمهای ناکام هفته نخست بود. شکست ۵ بر ۱ برابر سوئد باعث شد این تیم سقوط قابل توجهی را در ردهبندی جهانی تجربه کند و به رتبه پنجاهوششم جهان برسد.
ترکیه نیز با وجود انتظارات بالا، در نخستین مسابقه خود برابر استرالیا شکست خورد و چهار پله سقوط کرد. در مقابل، استرالیا با کسب امتیازات این پیروزی جایگاه بهتری در رنکینگ به دست آورد و به رتبه بیستوسوم جهان رسید.
در صدر جدول، آرژانتین همچنان جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. پیروزی ۳ بر صفر برابر الجزایر و درخشش لیونل مسی، شرایط صدرنشین جهان را تثبیت کرد. کاپیتان آرژانتین در این مسابقه هتتریک کرد و تعداد گلهای خود در ادوار جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند.
همچنین تساوی پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو باعث شد برزیل با وجود توقف برابر مراکش، یک پله صعود کند و بار دیگر در میان پنج تیم برتر ردهبندی فیفا قرار بگیرد.
۱۰ تیم برتر ردهبندی زنده فیفا پس از دور نخست جام جهانی ۲۰۲۶:
۱. آرژانتین – ۱۸۸۹.۰۶ امتیاز
۲. فرانسه – ۱۸۸۷.۱۱ امتیاز
۳. اسپانیا – ۱۸۵۶.۰۳ امتیاز
۴. انگلیس – ۱۸۴۷.۶۸ امتیاز
۵. برزیل – ۱۷۶۵.۳۴ امتیاز
۶. مراکش – ۱۷۵۵.۶۲ امتیاز
۷. پرتغال – ۱۷۵۵.۰۹ امتیاز
۸. هلند – ۱۷۴۹.۲۰ امتیاز
۹. آلمان – ۱۷۴۳.۵۴ امتیاز
۱۰. بلژیک – ۱۷۳۳.۹۳ امتیاز
با آغاز دور دوم مرحله گروهی، این ردهبندی میتواند بار دیگر دستخوش تغییرات قابل توجهی شود؛ بهویژه برای تیمهایی که در دیدار نخست امتیازات مهمی را از دست دادهاند.