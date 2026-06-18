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از گل تماشایی کلمبیا تا مصدومیت دوربین‌بردار کنار زمین

آنچه دیشب در جام جهانی از دست دادید

آنچه دیشب در جام جهانی از دست دادید
کد خبر : 1801128
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شب چهارشنبه جام جهانی ۲۰۲۶ با چند صحنه جذاب و غیرمنتظره همراه بود؛ از گل زیبای کلمبیا مقابل ازبکستان گرفته تا برخورد شدید یک بازیکن با دوربین‌بردار کنار زمین که به مصدومیت او منجر شد.

به گزارش ایلنا، در یکی از مهم‌ترین دیدارهای شب، تیم ملی کلمبیا با نتیجه ۳ بر ۱ از سد ازبکستان گذشت. گل نخست این مسابقه را دانیل مونیوس در دقیقه ۵۰ به ثمر رساند؛ گلی که روی پاس تماشایی لوئیس دیاس شکل گرفت و یکی از زیباترین صحنه‌های شب را رقم زد.

در دیگر مسابقه مهم، غنا در شرایطی دراماتیک موفق شد پاناما را شکست دهد. کالبد یرنکی در دقیقه ۹۵ گل برتری غنایی‌ها را به ثمر رساند تا سه امتیاز ارزشمند نصیب نماینده آفریقا شود. پاناما نیز که برای نخستین بار در تاریخ خود به دنبال کسب امتیاز در جام جهانی بود، باز هم در حسرت امتیاز باقی ماند.

آنچه دیشب در جام جهانی از دست دادید

برخورد شدید کنار زمین

یکی از اتفاقات عجیب شب در جریان دیدار کلمبیا و ازبکستان رخ داد. عبدالقادر خوسانوف، مدافع ازبکستان، در تعقیب توپ با یکی از دوربین‌برداران کنار زمین برخورد شدیدی داشت که باعث سرنگونی و مصدومیت این فیلمبردار شد.

آنچه دیشب در جام جهانی از دست دادید

پس از این حادثه، تیم پزشکی فیفا به سرعت وارد عمل شد و اقدامات درمانی لازم را برای این فرد انجام داد. خوشبختانه گزارش‌های اولیه از وخیم نبودن وضعیت او حکایت داشت.

 

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