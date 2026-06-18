اروپا در صدر، مسی ناجی آمریکای جنوبی
جمعبندی دور نخست جام جهانی ۲۰۲۶
با پایان مسابقات دور نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای اروپایی بهترین عملکرد را در میان قارههای حاضر به ثبت رساندند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای دور نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری تمامی دیدارهای هفته اول به پایان رسید و آمارها نشان میدهد نمایندگان اروپا موفقترین عملکرد را میان قارههای حاضر در این مسابقات داشتهاند.
تیمهای اروپایی در مجموع ۱۴ مسابقه، ۶ پیروزی و ۶ تساوی کسب کردند و تنها در دو دیدار شکست خوردند تا با ثبت ۵۷ درصد امتیازات ممکن، در صدر جدول عملکرد قارهها قرار بگیرند.
در رده دوم، نمایندگان آمریکای جنوبی قرار دارند. تیمهای این قاره با کسب ۴۴ درصد امتیازات ممکن، عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند. آرژانتین و کلمبیا تنها تیمهایی بودند که در هفته نخست موفق به کسب پیروزی شدند.
در این میان، تیم ملی آرژانتین با هدایت لیونل مسی توانست بهترین نتیجه را میان تیمهای آمریکای جنوبی به دست آورد. کاپیتان آلبیسلسته با ثبت هتتریک برابر الجزایر نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد و سهم مهمی در موفقیت نمایندگان این قاره داشت.
در مجموع، تیمهای آمریکای جنوبی دور نخست را با دو پیروزی، دو تساوی و دو شکست به پایان رساندند.
جایگاه سوم جدول به تیمهای منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب اختصاص دارد. نمایندگان این منطقه موفق شدند ۳۹ درصد امتیازات ممکن را کسب کنند و بالاتر از آسیا، آفریقا و اقیانوسیه قرار بگیرند.
در سوی مقابل، آفریقا ضعیفترین عملکرد را در هفته نخست مسابقات به ثبت رساند. تیمهای این قاره تنها ۳۳ درصد امتیازات ممکن را به دست آوردند و فقط غنا و ساحل عاج موفق شدند با پیروزی زمین مسابقه را ترک کنند.
اقیانوسیه نیز که تنها با نیوزیلند در جام جهانی حضور دارد، عملکردی مشابه آفریقا داشت. نیوزیلند در نخستین مسابقه خود برابر ایران به تساوی رسید و تنها یک امتیاز کسب کرد.
عملکرد قارهها در پایان دور نخست:
- اروپا: ۵۷ درصد امتیازات ممکن
- آمریکای جنوبی: ۴۴ درصد
- آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب: ۳۹ درصد
- آفریقا: ۳۳ درصد
- اقیانوسیه: ۳۳ درصد
دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از امروز آغاز خواهد شد و تیمهای حاضر در گروههای A و B نخستین مسابقات این مرحله را برگزار میکنند.