حاشیههای داوری جام جهانی ۲۰۲۶
گل کرواسی مقابل انگلیس؛ آفساید بود یا نه؟
گل دوم کرواسی برابر انگلیس با وجود تأیید اتاق کمکداور ویدئویی، بحثهای گستردهای را در میان هواداران فوتبال به همراه داشت. با این حال، بررسی تصاویر رسمی و قوانین آفساید نشان میدهد تصمیم تیم داوری مطابق مقررات فوتبال بوده است.
به گزارش ایلنا، گل دوم تیم ملی کرواسی در دیدار مقابل انگلیس به یکی از بحثبرانگیزترین صحنههای این مسابقه تبدیل شد. انتشار تصاویر بازبینی ویدئویی باعث شد برخی هواداران در شبکههای اجتماعی نسبت به صحت تصمیم داوران تردید کنند و معتقد باشند مهاجم کرواسی در موقعیت آفساید قرار داشته است.
با این حال، بررسی تصاویر منتشرشده از سوی سیستم کمکداور ویدئویی نشان میدهد شرایط این صحنه با برداشت اولیه بسیاری از مخاطبان متفاوت بوده است.
مطابق قوانین هیئت بینالمللی فوتبال، تشخیص آفساید بر اساس بخشهایی از بدن انجام میشود که بازیکن مجاز به گلزنی با آنها است. به همین دلیل دستها و بازوها در محاسبه آفساید لحاظ نمیشوند و معیار اصلی از پایینترین نقطه زیر بغل بازیکن در نظر گرفته میشود.
در صحنه مورد بحث، تصاویر VAR نشان دادند بخشی از پای ازری کونسا، مدافع انگلیس، جلوتر از قسمت قابل محاسبه بدن ایوان پریشیچ قرار داشته است. به همین دلیل مهاجم کرواسی در موقعیت آفساید قرار نگرفته و ادامه بازی مطابق قانون تشخیص داده شده است.
در ادامه این حمله، پریشیچ با ضربه سر توپ را در اختیار همتیمی خود قرار داد و زمینهساز به ثمر رسیدن گل دوم کرواسی شد.
با وجود توضیحات فنی ارائهشده، واکنشها در فضای مجازی ادامه یافت و برخی کاربران نسبت به نحوه ترسیم خطوط بازبینی انتقاد کردند. با این حال، بر اساس تصاویر رسمی و قوانین فعلی فوتبال، تصمیم تیم داوری صحیح ارزیابی شده و گل کرواسی به درستی مورد تأیید قرار گرفته است.