فوتبالیستی که از هفت ضربه چاقو جان سالم به در برد

به گزارش ایلنا، این حادثه در اول نوامبر ۲۰۲۵ و در جریان سفر جیوشه از دانکستر به لندن رخ داد. او پس از پایان یک مسابقه تصمیم گرفت برخلاف همیشه به جای خودرو با قطار به خانه بازگردد؛ تصمیمی که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر داد.

این بازیکن ۲۲ ساله که در آن مقطع به صورت قرضی از اسکانتورپ یونایتد راهی بوتسفورد تاون شده بود، ناگهان در یکی از واگن‌های قطار هدف حمله فردی مسلح به چاقو قرار گرفت. در جریان این حادثه، ۱۰ نفر راهی بیمارستان شدند و جیوشه نیز هفت ضربه چاقو دریافت کرد.

او درباره آن روز گفت: «همیشه با ماشین به لندن می‌رفتم، اما آن روز خسته بودم و تصمیم گرفتم با قطار سفر کنم. هنوز هم با خودم فکر می‌کنم احتمال اینکه دقیقاً در همان لحظه و همان واگن حضور داشته باشم چقدر بود.»

جیوشه لحظات آغاز حمله را این‌گونه روایت می‌کند: «مشغول کار با تلفن همراهم بودم که ناگهان فردی از پشت سر به من حمله کرد. در یک لحظه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده و سعی کردم واکنش نشان دهم.»

او پس از نخستین ضربات تلاش کرد سایر مسافران را از خطر آگاه کند: «از جایم بلند شدم و فریاد زدم: "فرار کنید، یک مرد مسلح به چاقو اینجاست." بعضی‌ها بلافاصله فرار کردند، اما برخی تصور می‌کردند ماجرا شوخی است و روی صندلی‌های خود ماندند.»

چند میلی‌متر تا یک فاجعه

جیوشه معتقد است آمادگی بدنی و شرایط ورزشی‌اش نقش مهمی در نجات او داشته است. با این حال شدت جراحات بسیار بیشتر از چیزی بود که خودش تصور می‌کرد.

او گفت: «فکر می‌کردم دو یا سه ضربه خورده‌ام، اما بعداً فهمیدم هفت زخم روی بدنم وجود دارد. پزشکان به من گفتند اگر ضربات فقط چند میلی‌متر عمیق‌تر بود، ممکن بود برای همیشه دچار معلولیت شوم.»

رؤیایی که هنوز زنده است

این حادثه باعث شد جیوشه چندین ماه از فوتبال دور بماند و روند پیشرفت حرفه‌ای‌اش متوقف شود. با این حال او هنوز انگیزه زیادی برای بازگشت به زمین مسابقه دارد.

این بازیکن انگلیسی در پایان گفت: «همه چیز در زندگی من تغییر کرد. چند ماه از فوتبال دور ماندم و برنامه‌هایم به هم ریخت، اما همچنان به رؤیای فوتبالیست حرفه‌ای شدن ایمان دارم. امیدوارم فرصت دیگری برای اثبات توانایی‌هایم به دست بیاورم.»

جیوشه حالا پس از پشت سر گذاشتن یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های زندگی خود، در تلاش است تا بار دیگر کفش‌های فوتبالش را بپوشد و به مستطیل سبز بازگردد؛ جایی که معتقد است آینده واقعی او در آن رقم خواهد خورد.

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