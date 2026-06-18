امیدواری بوسنی به آخرین بازماندگان نسل طلایی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی بوسنی و هرزگوین پس از تساوی برابر کانادا در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون برای حفظ شانس صعود به مرحله حذفی آماده رویارویی با سوئیس می‌شود؛ دیداری که نگاه‌ها در آن بیش از هر زمان دیگری به دو مهره باتجربه این تیم دوخته شده است.

ادین ژکو و سئاد کولاشیناتس تنها بازیکنان حاضر در فهرست کنونی بوسنی هستند که تجربه حضور در جام جهانی ۲۰۱۴ را نیز در کارنامه دارند. نسلی که برای نخستین بار فوتبال بوسنی را به جام جهانی رساند اما نتوانست از مرحله گروهی عبور کند.

ژکو که همچنان کاپیتان و چهره شاخص فوتبال بوسنی محسوب می‌شود، با ۱۴۸ بازی ملی و ۷۳ گل زده، عنوان بهترین گلزن تاریخ کشورش را در اختیار دارد. مهاجم باتجربه بوسنیایی امیدوار است در سال‌های پایانی دوران فوتبال خود، رؤیای صعود از مرحله گروهی جام جهانی را محقق کند.

وحید هالیل‌هودزیچ درباره نقش ژکو گفت: «او فقط یک بازیکن نیست؛ ژکو برای فوتبال بوسنی یک نماد است. شخصیت و تجربه او تأثیر بزرگی روی تیم دارد و همچنان می‌تواند در مسابقات مهم تعیین‌کننده باشد.»

در سوی دیگر، سئاد کولاشیناتس نیز یکی از مهره‌های کلیدی تیم سرگئی باربارز به شمار می‌رود. مدافعی که سال‌ها در سطح نخست فوتبال اروپا بازی کرده و اکنون یکی از رهبران رختکن تیم ملی بوسنی محسوب می‌شود.

کولاشیناتس در دیدار برابر کانادا عملکرد قابل قبولی داشت و با وجود تعویض در دقایق پایانی به دلیل گرفتگی عضلانی، انتظار می‌رود مشکلی برای حضور در مسابقه با سوئیس نداشته باشد.

سرگئی باربارز، سرمربی بوسنی، درباره این مدافع باتجربه اظهار داشت: «کولاشیناتس نقش مهمی در تیم ما دارد. او با تجربه خود به بازیکنان کمک می‌کند و در زمین نیز یکی از رهبران تیم است.»

بوسنی و هرزگوین اکنون امیدوار است با اتکا به تجربه دو بازمانده نسل طلایی خود، این بار از مرحله گروهی جام جهانی عبور کرده و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخ فوتبال این کشور را رقم بزند.

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