عبدی: فصل جدید برای فوتبال ایران دشوار است
رئیس هیئتمدیره باشگاه خیبر با اشاره به برنامههای این باشگاه برای فصل آینده، تأکید کرد که خیبر مطابق اهداف از پیش تعیینشده حرکت میکند و انتخاب سرمربی جدید نیز در راستای اجرای برنامههای سال سوم توسعه باشگاه انجام شده است.
به گزارش ایلنا، عبدی در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل و سرمربی جدید باشگاه خیبر، فصل پیش روی فوتبال ایران را فصلی دشوار توصیف کرد و گفت: «خیبر مسیر مشخصی را دنبال میکند و خوشحالیم که تاکنون به وعدههای خود عمل کردهایم. دو فصل قبل موفق شدیم در لیگ بمانیم و فصل گذشته نیز به رتبه تکرقمی که وعده داده بودیم دست یافتیم.»
وی درباره انتخاب فراز کمالوند به عنوان سرمربی جدید خیبر اظهار کرد: «امسال وارد مرحله اجرای اهداف سال سوم باشگاه شدهایم و انتخاب آقای کمالوند نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.»
عبدی در خصوص پرونده دیدار خیبر و چادرملو نیز گفت: «این پرونده در کمیته استیناف در حال بررسی است و تصمیم نهایی بر عهده این کمیته خواهد بود. شکایت باشگاه نیز بلافاصله پس از پایان مسابقه ثبت شده است.»
رئیس هیئتمدیره خیبر همچنین با انتقاد از روند حرفهایسازی باشگاهها افزود: «در موضوع حرفهایسازی در حق باشگاه خیبر اجحاف شد و این باشگاه با جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی مواجه شده است.»
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به نقلوانتقالات اشاره کرد و گفت: «خواهش میکنم درباره نقلوانتقالات هیجان کاذب ایجاد نشود. سیاست باشگاه جذب بازیکنان جوان و نفراتی است که بتوانند نیازهای فنی تیم را برطرف کنند.»
عبدی همچنین درباره وضعیت بازیکنان فعلی خیبر تأکید کرد: «تاکنون برای هیچیک از بازیکنانی که با باشگاه قرارداد دارند رضایتنامه صادر نشده است. به سید احسان حسینی نیز پیشنهاد تمدید قرارداد ارائه شده و بابایی و گودرزی هم تحت قرارداد باشگاه هستند.»