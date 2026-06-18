عبدی: فصل جدید برای فوتبال ایران دشوار است

به گزارش ایلنا، عبدی در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل و سرمربی جدید باشگاه خیبر، فصل پیش روی فوتبال ایران را فصلی دشوار توصیف کرد و گفت: «خیبر مسیر مشخصی را دنبال می‌کند و خوشحالیم که تاکنون به وعده‌های خود عمل کرده‌ایم. دو فصل قبل موفق شدیم در لیگ بمانیم و فصل گذشته نیز به رتبه تک‌رقمی که وعده داده بودیم دست یافتیم.»

وی درباره انتخاب فراز کمالوند به عنوان سرمربی جدید خیبر اظهار کرد: «امسال وارد مرحله اجرای اهداف سال سوم باشگاه شده‌ایم و انتخاب آقای کمالوند نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.»

عبدی در خصوص پرونده دیدار خیبر و چادرملو نیز گفت: «این پرونده در کمیته استیناف در حال بررسی است و تصمیم نهایی بر عهده این کمیته خواهد بود. شکایت باشگاه نیز بلافاصله پس از پایان مسابقه ثبت شده است.»

رئیس هیئت‌مدیره خیبر همچنین با انتقاد از روند حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها افزود: «در موضوع حرفه‌ای‌سازی در حق باشگاه خیبر اجحاف شد و این باشگاه با جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی مواجه شده است.»

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقل‌وانتقالات اشاره کرد و گفت: «خواهش می‌کنم درباره نقل‌وانتقالات هیجان کاذب ایجاد نشود. سیاست باشگاه جذب بازیکنان جوان و نفراتی است که بتوانند نیازهای فنی تیم را برطرف کنند.»

عبدی همچنین درباره وضعیت بازیکنان فعلی خیبر تأکید کرد: «تاکنون برای هیچ‌یک از بازیکنانی که با باشگاه قرارداد دارند رضایت‌نامه صادر نشده است. به سید احسان حسینی نیز پیشنهاد تمدید قرارداد ارائه شده و بابایی و گودرزی هم تحت قرارداد باشگاه هستند.»

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