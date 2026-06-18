ترکیب احتمالی کانادا و قطر؛ به دنبال نخستین برد در جام جهانی

به گزارش ایلنا، هر دو تیم رقابت‌ها را با تساوی آغاز کرده‌اند و حالا برای رسیدن به نخستین پیروزی خود در این دوره از جام جهانی چشم به این دیدار دوخته‌اند. کانادا در بازی نخست مقابل بوسنی به تساوی ۱-۱ رسید و قطر نیز با همین نتیجه برابر سوئیس متوقف شد.

کانادایی‌ها که برای سومین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کنند، امیدوارند با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود، گام مهمی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارند. بازگشت آلفونسو دیویس پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، می‌تواند خبر خوبی برای کادر فنی این تیم باشد.

ترکیب احتمالی کانادا:

مکسیم کرپو، آلیستر جانستون، موئیز بامبیتو، درک کورنلیوس، ریچی لاریا، تاجون بوکانان، استفن اوستاکیو، اسماعیل کونه، علی احمد، جاناتان دیوید و تانی اولواسه‌یی.

در سوی مقابل، قطر بدون مصدوم و محروم پا به این مسابقه می‌گذارد و امیدوار است پس از کسب نخستین امتیاز تاریخ خود در جام‌های جهانی، این بار نخستین پیروزی را نیز جشن بگیرد. شاگردان تین‌تین مارکس روی تجربه اکرم عفیف و توان هجومی خط حمله خود حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

ترکیب احتمالی قطر:

مشعل ابوناده، لوکاس مندس، پدرو میگل، طارق سلمان، احمد سهیل، جاسم جابر، محمد وعد، احمد فتحی، عبدالرزاق حمدالله، اکرم عفیف و ادمیلسون جونیور.

قضاوت این مسابقه بر عهده کریستیان گارای از شیلی خواهد بود. خوسه رتامال و میگل روچا نیز به عنوان کمک‌داور او را همراهی خواهند کرد.

انتهای پیام/