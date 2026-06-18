ماموریت سخت بافانا بافانا برای بقا در جام جهانی

به گزارش ایلنا، آفریقای جنوبی پس از پشت سر گذاشتن چند مسابقه دشوار، همچنان در تلاش است تا ریتم بازی خود را پیدا کند. بافانا بافانا در بازی‌های دوستانه و تدارکاتی اخیر خود برای کسب پیروزی به شدت دست‌وپا زد و یک تساوی ۱-۱ و یک شکست ۲-۱ را مقابل پاناما ثبت کرد.

آن‌ها در ادامه به یک تساوی بدون گل مقابل نیکاراگوئه و یک تساوی ۱-۱ دیگر برابر جامائیکا رضایت دادند. روند ضعیف این تیم به مسابقات اصلی جام جهانی نیز کشیده شد؛ جایی که در دیدار افتتاحیه خود با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب مکزیک شدند تا فشارها برای کسب نتیجه در گروه A به اوج خود برسد.

بحران محرومیت در اردوی بافانا بافانا؛ تغییر تاکتیک اجباری هوگو بروس

آفریقای جنوبی پیش از این تقابل حساس و سرنوشت‌ساز، با چالش‌های جدی در انتخاب ترکیب خود مواجه است. هوگو بروس، سرمربی تیم، اسفپلو «یایا» سیتوله و تمبا زوانه، دو هافبک کلیدی خود را به دلیل دریافت کارت قرمز در جریان شکست مقابل مکزیک، به علت محرومیت در اختیار نخواهد داشت.

غیبت این دو بازیکن، کادر فنی را مجبور به تغییرات گسترده در اسکواد تیم می‌کند. انتظار می‌رود بروس از سیستم دفاعی ۵ نفره معمول خود دست بکشد و در عوض، آرایش تهاجمی‌تر ۳-۳-۴ را برای این بازی اتخاذ کند.

بر این اساس، تالنت مباتا احتمالاً نقش محوری را در قلب خط میانی بر عهده خواهد گرفت؛ در حالی که انتظار می‌رود اسوین آپولیس و رلبوهیله موفوکنگ، وینگرهای جوان و آینده‌دار تیم، از ابتدا در ترکیب قرار بگیرند تا سرعت و خلاقیت را به کارهای هجومی اضافه کنند.

با این حال، اخبار مثبتی نیز برای آفریقای جنوبی به گوش می‌رسد؛ چرا که اوبری مودیبا، مدافع چپ این تیم، از مصدومیت جزئی که در بازی اول به آن دچار شده بود، رهایی یافته و شرایط بازی را به دست آورده است.

ترکیب احتمالی آفریقای جنوبی در بازی امروز:

ویلیامز؛ مودائو، مبوکازی، اوکون، مودیبا؛ آدامز، مباتا؛ آپولیس، موکوئنا، مورمی؛ موفوکن

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