ترکیب احتمالی چک
جدال برای بقا در جام جهانی
تیمهای ملی جمهوری چک و آفریقای جنوبی در دومین دور از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند.
به گزارش ایلنا، جمهوری چک با وجود ناامیدی اخیر، با آمادگی کلی مناسبی وارد این رقابت میشود. آنها جایگاه خود در جام جهانی را با پیروزیهای دراماتیک در ضربات پنالتی مقابل ایرلند و دانمارک در پلیآف اروپا تثبیت کرده بودند.
پس از کسب سهمیه، شاگردان میروسلاو کوبک روند مثبت خود را با پیروزی در بازیهای دوستانه متوالی حفظ کردند؛ جایی که کوزوو را ۲ بر ۱ شکست دادند و به راحتی با نتیجه ۳ بر ۱ از سد گواتمالا گذشتند. اگرچه این روند با شکست خفیف ۲ بر ۱ مقابل کره جنوبی در بازی افتتاحیه گروه A به پایان رسید، اما چک همچنان قدرت تهاجمی و سبک فیزیکی و باصلابت خود را به نمایش گذاشت.
آخرین وضعیت اردوی چک؛ دست باز کوبک با اسکواد کامل
جمهوری چک در آستانه دومین بازی گروهی خود در شرایط فیزیکی فوقالعادهای قرار دارد. میروسلاو کوبک، سرمربی تیم، این مزیت را دارد که یک ترکیب کاملاً آماده را در اختیار داشته باشد و هیچ مصدومیت یا محرومیتی پس از باخت مقابل کره جنوبی گزارش نشده است.
این وضعیت به تیم اجازه میدهد تا به طور کامل روی پیشرفتهای تاکتیکی تمرکز کند. انتظار میرود چک به رویکرد مستقیم و فیزیکی خود ادامه دهد و تمرکز خود را روی بازی در عرض، ارسال توپهای هوایی به محوطه جریمه برای مهاجمان بلندقامت خود و همچنین استفاده از اوتهای بلند به عنوان یک سلاح تهاجمی بگذارد.
اگرچه کوبک معمولاً ثبات در ترکیب خود را ترجیح میدهد، اما ممکن است برای بهبود آمار گلزنی، تغییرات جزئی در خط حمله ایجاد کند. پیشبینی میشود که آدام هلوژک، مهاجم هوفنهایم، به ترکیب اصلی اضافه شده و احتمالاً جایگزین پاول سولک شود تا زوج خط حمله را در کنار پاتریک شیک، مهاجم اول تیم، تشکیل دهد.
ترکیب احتمالی جمهوری چک در بازی امروز:
کوار؛ هراناک، چالوپک، کرچی؛ کوفال، سوچک، سویکا، زلنی؛ هلوژک، پرود؛ شیک