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جام جهانی ۲۰۲۶ | گروه B

ترکیب احتمالی سوئیس و بوسنی در بازی حساس

ترکیب احتمالی سوئیس و بوسنی در بازی حساس
کد خبر : 1801089
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تیم‌های ملی سوئیس و بوسنی روز پنجشنبه در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ مسابقه‌ای که می‌تواند معادلات گروه B را تحت تأثیر قرار دهد. این دیدار ساعت ۱۶ به وقت ایران در ورزشگاه لس‌آنجلس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، سوئیس که در نخستین مسابقه خود برابر قطر به تساوی رسید، برای کسب نخستین پیروزی و بهبود جایگاهش در جدول به میدان می‌آید. در سوی مقابل، بوسنی پس از تساوی ارزشمند ۱-۱ مقابل کانادا با روحیه‌ای مناسب پا به این مسابقه می‌گذارد و امیدوار است روند امتیازگیری خود را ادامه دهد.

شاگردان مورات یاکین در دیدار نخست نمایش بهتری نسبت به حریف خود داشتند و حالا امیدوارند با تکیه بر مهره‌های هجومی‌شان گره این مسابقه را باز کنند. بریل امبولو، روبین وارگاس و دان ندویه سه مهره کلیدی خط حمله سوئیس در این مسابقه خواهند بود.

ترکیب احتمالی سوئیس:

گرگور کوبل، دنیس زاکاریا، مانوئل آکانجی، ارای کومرت، ریکاردو رودریگس، میشل آبیشر، رمو فرولر، گرانیت ژاکا، دان ندویه، بریل امبولو و روبین وارگاس.

بوسنی نیز احتمالاً با همان ترکیب دیدار نخست وارد زمین خواهد شد. این تیم روی ضدحملات، استفاده از کناره‌ها و ارسال برای مهاجمان خود حساب ویژه‌ای باز کرده است.

ترکیب احتمالی بوسنی و هرزگوین:

نیکولا واسیلی، آمار دیدیچ، نهاد کاتیچ، تاریک موهارموویچ، سئاد کولاشیناتس، ایوان باشیچ، بنجامین طاهیروویچ، اسماعیل بایراکتاروویچ، امرالد ممیچ، ارمدین دمیروویچ و سمیر لوکیچ.

قضاوت این دیدار بر عهده ژوآئو پینیرو از پرتغال خواهد بود. برونو ژسوس و لوسیانو مایا نیز به عنوان کمک‌داور او را همراهی می‌کنند. یوسوکه آراکی از ژاپن داور چهارم مسابقه است و دنیس هیگلر از هلند مسئولیت کمک‌داور ویدئویی را بر عهده خواهد داشت.

 

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