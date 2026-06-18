ترکیب احتمالی سوئیس و بوسنی در بازی حساس

به گزارش ایلنا، سوئیس که در نخستین مسابقه خود برابر قطر به تساوی رسید، برای کسب نخستین پیروزی و بهبود جایگاهش در جدول به میدان می‌آید. در سوی مقابل، بوسنی پس از تساوی ارزشمند ۱-۱ مقابل کانادا با روحیه‌ای مناسب پا به این مسابقه می‌گذارد و امیدوار است روند امتیازگیری خود را ادامه دهد.

شاگردان مورات یاکین در دیدار نخست نمایش بهتری نسبت به حریف خود داشتند و حالا امیدوارند با تکیه بر مهره‌های هجومی‌شان گره این مسابقه را باز کنند. بریل امبولو، روبین وارگاس و دان ندویه سه مهره کلیدی خط حمله سوئیس در این مسابقه خواهند بود.

ترکیب احتمالی سوئیس:

گرگور کوبل، دنیس زاکاریا، مانوئل آکانجی، ارای کومرت، ریکاردو رودریگس، میشل آبیشر، رمو فرولر، گرانیت ژاکا، دان ندویه، بریل امبولو و روبین وارگاس.

بوسنی نیز احتمالاً با همان ترکیب دیدار نخست وارد زمین خواهد شد. این تیم روی ضدحملات، استفاده از کناره‌ها و ارسال برای مهاجمان خود حساب ویژه‌ای باز کرده است.

ترکیب احتمالی بوسنی و هرزگوین:

نیکولا واسیلی، آمار دیدیچ، نهاد کاتیچ، تاریک موهارموویچ، سئاد کولاشیناتس، ایوان باشیچ، بنجامین طاهیروویچ، اسماعیل بایراکتاروویچ، امرالد ممیچ، ارمدین دمیروویچ و سمیر لوکیچ.

قضاوت این دیدار بر عهده ژوآئو پینیرو از پرتغال خواهد بود. برونو ژسوس و لوسیانو مایا نیز به عنوان کمک‌داور او را همراهی می‌کنند. یوسوکه آراکی از ژاپن داور چهارم مسابقه است و دنیس هیگلر از هلند مسئولیت کمک‌داور ویدئویی را بر عهده خواهد داشت.

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