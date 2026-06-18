آغاز دور دوم مرحله گروهی جام جهانی
ترکیب احتمالی مکزیک و کره جنوبی در جنگ صدرنشینی
تیمهای ملی مکزیک و کره جنوبی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این مسابقه پنجشنبه ساعت ۲۲ به وقت ایران در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا برگزار میشود و میتواند در تعیین صدرنشین گروه A نقش مهمی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، مکزیک در نخستین مسابقه خود با نتیجه ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست داد و با سه امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفت. کره جنوبی نیز در دیداری نزدیک موفق شد جمهوری چک را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد و در رتبه دوم جدول بایستد.
شاگردان خاویر آگیره که شروع امیدوارکنندهای در رقابتها داشتهاند، قصد دارند روند موفق خود را ادامه دهند. با این حال، سزار مونتس به دلیل اخراج در دیدار قبلی در اختیار کادر فنی نخواهد بود.
ترکیب احتمالی مکزیک:
خوزه رانخل، اسرائیل ریس، خورخه سانچس، یوهان واسکس، خسوس گایاردو، آلوارو فیدالگو، اریک لیرا، برایان گوتیرس، روبرتو آلوارادو، رائول خیمنس و خولیان کینیونس.
در سوی مقابل، کره جنوبی بدون مصدوم یا محروم به این مسابقه میرسد و هونگ میونگبو به احتمال فراوان از همان ترکیب برنده دیدار نخست استفاده خواهد کرد.
ترکیب احتمالی کره جنوبی:
کیم سونگ گیو، لی هان بوم، کیم مین جائه، لی گی هیوک، سئول یانگ وو، هوانگ این بوم، پائیک سئونگ هو، لی کانگ این، لی جائه سونگ، لی تائه سوک و سون هیونگ مین.
قضاوت این مسابقه بر عهده گوستاوو تخرا از اروگوئه خواهد بود. کارلوس بارریرو و نیکولاس تاران نیز به عنوان کمکداور او را همراهی میکنند. همچنین آندرس روخاس از کلمبیا داور چهارم مسابقه است و الکساندر گوسمان مسئولیت کمکداور ویدئویی را بر عهده خواهد داشت.