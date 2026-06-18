پایان رسمی یک بحث ابدی
رسانههای جهان: لئو مسی پله را هم از تخت پادشاهی پایین کشید
درخشش افسانهای و هتتریک بینظیر لیونل مسی در افتتاحیه جام جهانی مقابل الجزایر، تحسین یکپارچه رسانههای بینالمللی را به همراه داشت.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی در اولین بازی آرژانتین در جام جهانی به میزبانی مکزیک، ایالات متحده و کانادا، هرگز نادیده گرفته نشد؛ بلکه کاملاً برعکس، ستاره اینتر میامی جهان را مبهوت خود کرد و به طور کامل آن را شیفته خود ساخت. روزنامهها، ایستگاههای رادیویی و شبکههای تلویزیونی از سراسر جهان، دستاورد او را در ششمین حضورش در جام جهانی بازتاب دادند.
«اوله»، روزنامه ورزشی پیشرو آرژانتین، به کاپیتان خود ادای احترام کرد: «نمایش مسی. این ماجرا با یک عملکرد فراموشنشدنی آغاز شد. ۷۳۰۵ روز حضور مسی در جام جهانی و یک تاریخسازی ماندگار. آرزو میکنیم این تانگو هرگز به پایان نرسد.»
از ایتالیا نیز ستایشها سرازیر شد. لاگاتزتا دلو اسپورت نوشت: «مسی ابدی، یک هتتریک در اولین بازی در ششمین جام جهانی او. تاریخ تکرار نمیشود، بلکه از خود فراتر میرود. در سال ۲۰۰۷، ستاره آرژانتینی اولین دبل خود را برای تیم ملی کشورش مقابل الجزایر به ثمر رساند. امروز، نوزده سال بعد، لئو از آن هم فراتر میرود: او سه گل به ثمر میرساند و همچنان کسی است که تکلیف مسابقه را روشن میکند. او با رکورد گلزنی کلوزه در جام جهانی مساوی کرد.» کوریره دلو اسپورت نیز اعلام کرد: «مسی، تو یک نمایش واقعی هستی.»
روزنامه اکیپ فرانسه هم تسلیم شد: «یک، دو، سه... زنده باد لئو مسی!» این رسانه در تیتر خود آورد: «آرژانتین محکم ایستاد (۳-۰). به لطف چه کسی؟ لیونل مسی، البته! کاپیتان در دویستمین بازی خود، خیال همه را راحت کرد و نشان داد که مصدومیت عضلانی او به تاریخ پیوسته است. درست است که او در زمین زیاد راه رفت، اما در زمانهای مالکیت توپ، استارتهای انفجاری او نشان داد که میتوان به او تکیه کرد؛ و مسی با توپ، همیشه همان مسی است.»
لوپاریزین دستاورد مسی را پاسخی به امباپه دانست: «رکوردها، یک افتخار بزرگ و پاسخی دندانشکن به امباپه: شب افسانهای مسیِ مهارنشدنی در ۳۸ سالگی.»
آن سوی اقیانوس در برزیل، گلوبو اسپورته با یک بازی با کلمات مستقیماً به سراغ اصل مطلب رفت: «مسی، مسی و مسی.»
در انگلستان نیز همین روند دنبال شد. دیلی میل تیتر زد: «مسی جادویی. لیونل مسیِ فوقالعاده یک هتتریک خیرهکننده به ثمر رساند تا مدافعان عنوان قهرمانی به یک پیروزی قاطع در کانزاسسیتی دست یابند.» میرور نیز اضافه کرد: «تاریخ در حال نگارش است. مسی یک هتتریک شگفتانگیز به ثمر رساند و جایگاه خود را در فوتبال بیش از پیش تثبیت کرد.»
روزنامه آلمانی بیلد نیز او را بالاتر از زیدان ستایش کرد: «مسی جادو میکند، زیدان زجر میکشد.» در ادامه این مقاله آمده است: «او مایه افتخار یک ملت است! آرژانتین اولین بازی خود در جام جهانی را میبرد و یک شروع رویایی را با پیروزی راحت ۳ بر صفر مقابل الجزایر جشن میگیرد. البته همه اینها به لطف فوقستاره، لیونل مسی است.»
تعظیم کاتالونیاییها به پادشاه لئو؛ عبور از پله در ۳۸ سالگی
رسانههای کاتالونیا در زمره تحسینکنندهترینها بودند. آنها حتی مسی را بالاتر از پله قرار دادند که ستایشی بسیار بزرگ محسوب میشود. موندو دپورتیوو نوشت: «مسی آرژانتین را روشن میکند. مسی ابدی. او پله را از تخت پادشاهی پایین میکشد و با کلوزه مساوی میکند تا بهترین بازیکن تاریخ باشد.» رسانه اسپورت نیز اعلام کرد: «مسی در ۳۸ سالگی همچنان همه را مبهوت میکند و نشان میدهد چرا بهترین بازیکن تمام دوران است.»