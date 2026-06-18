تیم ملی کره جنوبی آماده رویارویی با مکزیک در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، تیم ملی کره جنوبی که در بازی نخست خود موفق به شکست جمهوری چک با نتیجه ۲ بر ۱ شد، در دومین دیدار خود به مصاف مکزیک خواهد رفت. این بازی روز پنجشنبه، ساعت ۲۲ به وقت ایران در ورزشگاه گوادالاخارا برگزار می‌شود و از شبکه‌های تلویزیونی گلوبو، اسپورت‌وی و گلوبوپلی پخش خواهد شد.

سرمربی کره جنوبی، هونگ میونگ-بو، در کنفرانس خبری پیش از بازی گفت: «به نوعی می‌توانیم بگوییم که این یکی از مهم‌ترین بازی‌ها برای کره خواهد بود. مکزیک یکی از تیم‌های قوی است و تجربه بازی در خانه را داریم که این موضوع چالش‌برانگیز خواهد بود. امیدوارم بازیکنانم از این چالش عبور کنند و عملکرد خوبی داشته باشند.»

هافبک کره‌ای، هوانگ این-بوم، نیز افزود: «در بازی اول موفق به کسب پیروزی شدیم و سه امتیاز را به دست آوردیم. بازی دوم مقابل قوی‌ترین تیم، یعنی مکزیک خواهد بود. بنابراین سعی می‌کنم نتیجه بازی اول را فراموش کنم تا بتوانم بیشتر بر روی بازی دوم تمرکز کنم.»

هونگ میونگ-بو در ادامه به تفاوت‌های دو تیم اشاره کرد و گفت: «جمهوری چک و مکزیک تیم‌های کاملاً متفاوتی هستند و ما به شیوه‌ای متفاوت آماده شده‌ایم. فشار مکزیک بسیار خوب است و آنها تیمی قوی هستند. دانستن اینکه چگونه می‌توانیم مقابل آنها پیروز شویم، بسیار مهم است. سرعت انتقال آنها بسیار بالاست و ما نیز بر روی این موضوع تمرکز خواهیم کرد.»

سرمربی کره جنوبی همچنین به تجربه بازی دوستانه با مکزیک در سپتامبر گذشته اشاره کرد و گفت: «این بازی برای بازیکنان ما بسیار مفید بود و آنها توانستند درس‌های زیادی بگیرند. در بازی اول مقابل جمهوری چک، بازیکنان ما تسلیم نشدند و تا پایان بازی جنگیدند که این موضوع به آنها اعتماد به نفس بیشتری برای بازی بعدی می‌دهد.»

هونگ میونگ-بو در پایان از حمایت هواداران مکزیکی در بازی اول تشکر کرد و گفت: «ما می‌دانیم که بازی مقابل مکزیک، بازی در خانه آنها خواهد بود و این می‌تواند برای تیم میزبان مزیتی ایجاد کند. اما بازیکنان من تجربه چنین بازی‌هایی را دارند و فردا متفاوت خواهد بود. ما باید کنترل بازی را در دست بگیریم.»

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