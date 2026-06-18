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شروع ترسناک انگلیس در جام جهانی

شروع ترسناک انگلیس در جام جهانی
کد خبر : 1801062
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تیم ملی فوتبال انگلیس در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴ بر ۲ کرواسی را شکست داد؛ نتیجه‌ای که با واکنش گسترده و مثبت رسانه‌های بریتانیایی همراه شد و امیدها به عملکرد این تیم را افزایش داد.

به گزارش ایلنا،  در جریان دیدار افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی تیم ملی انگلیس موفق شد با ارائه نمایشی هجومی، تیم ملی تیم ملی کرواسی را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد.

این پیروزی باعث شد شاگردان توماس توخل شروعی قدرتمند در رقابت‌ها داشته باشند و در صدر گروه L قرار بگیرند. عملکرد تهاجمی انگلیس از همان دقایق ابتدایی مورد توجه قرار گرفت و رسانه‌های این کشور از نمایش هجومی و بی‌پروای این تیم تمجید کردند.

روزنامه دیلی میل در گزارش خود از هری کین، مارکوس راشفورد و جود بلینگام به عنوان مهره‌های کلیدی این پیروزی یاد کرد و عملکرد آن‌ها را عامل اصلی برتری انگلیس دانست.

وین رونی، ستاره سابق تیم ملی انگلیس، در واکنش به این مسابقه گفت: «این یک نمایش فوق‌العاده بود. تیم بسیار مثبت بازی کرد و موقعیت‌های زیادی خلق شد.»

همچنین جیمی کاراگر در تحلیل خود اظهار داشت: «شاید این تیم بتواند یکی از جذاب‌ترین تیم‌های جام جهانی باشد، هرچند مسیر قهرمانی هنوز مشخص نیست.»

در گزارش رسانه‌های انگلیسی نیز تأکید شده که این پیروزی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد تیم ملی باشد و سبک بازی آزادتر و هجومی‌تری نسبت به دوره‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

 

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