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رسوایی امنیتی یا شایعه؟

واکنش رسمی فیفا به ورود بدون بلیط انگلیسی‌ها

واکنش رسمی فیفا به ورود بدون بلیط انگلیسی‌ها
کد خبر : 1801060
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فیفا در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ناکارآمدی گیت‌های امنیتی و ورود تعداد زیادی از هواداران بدون بلیط تیم ملی انگلستان به ورزشگاه دالاس در دیدار مقابل کرواسی، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر تایید این ادعاها وجود ندارد.

به گزارش ایلنا و با استناد به اظهارات شاهدان عینی در ورزشگاه AT&T در آرلینگتون تگزاس حاکی از آن است که ده‌ها تن از هواداران با عبور از سدهای امنیتی و بدون انجام هیچ‌گونه بازرسی یا کنترلی وارد استادیوم شده‌اند.

یکی از شاهدان عینی در گفتگو با میل اسپورت اظهار داشت: «فضاها و شکاف‌های بزرگی در کنار گیت‌های بلیت‌فروشی وجود داشت و مردم به راحتی از میان آن‌ها عبور می‌کردند. داوطلبانی که در آنجا حضور داشتند عمدتاً خانم‌های مسن بودند و جلوی هیچ‌کسی را برای ورود نمی‌گرفتند.»

در همین راستا، سخنگوی فیفا اعلام کرد: «در این مرحله، هیچ نشانه‌ای مبنی بر ورود هواداران بدون داشتن بلیت معتبر مسابقه برای بازی مورد نظر در دست نداریم.»

واکنش رسمی فیفا به ورود بدون بلیط انگلیسی‌ها

تعداد تماشاگران رسمی اعلام شده برای این دیدار ۷۰ هزار و ۳۸۹ نفر بود که کمی کمتر از ظرفیت رسمی ۷۰ هزار و ۶۴۹ نفری تایید شده توسط فیفا پیش از شروع تورنمنت است.

قیمت بلیت‌های این دوره از رقابت‌ها یکی از موضوعات کلیدی و چالش‌برانگیز در روزهای گذشته بوده است. ارزان‌ترین بلیت‌های فروخته شده از طریق طرح سفر هواداران انگلستان در ابتدا برای بازی با کرواسی ۱۹۸ پوند بود، اما پس از اعتراض شدید هواداران، فیفا متعهد شد که ۱۰ درصد از بلیت‌های هر مسابقه را در این بخش با قیمت ۶۰ دلار (۴۵ پوند) عرضه کند.

انگلستان بازی افتتاحیه خود در جام جهانی را در آرلینگتون با پیروزی پشت سر گذاشت و هری کین با به ثمر رساندن دو گل، تلاش خود برای کسب کفش طلا را به شکلی ایده‌آل آغاز کرد. دو گل کاپیتان سه‌شیرها در نیمه اول توسط مارتین باتورینا و پتار موسا پاسخ داده شد، اما شاگردان توماس توخل پس از شنیدن صحبت‌های جدی و تند سرمربی خود در بین دو نیمه، در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسیدند.

جود بلینگام تنها دو دقیقه پس از شروع مجدد بازی، برتری را به اردوی انگلستان بازگرداند و در اواخر مسابقه نیز مارکوس رشفورد پس از آمدن به زمین از روی نیمکت، کار را تمام کرد و پیروزی را قطعی ساخت. انگلستان در بازی بعدی خود روز سه‌شنبه در بوستون به مصاف غنا خواهد رفت و کسب یک پیروزی، صعود شاگردان توخل به مرحله حذفی را قطعی خواهد کرد.

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