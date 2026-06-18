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حادثه امنیتی در تمرین کره جنوبی؛ سرنگونی پهپاد غیرمجاز توسط نیروهای مکزیکی

حادثه امنیتی در تمرین کره جنوبی؛ سرنگونی پهپاد غیرمجاز توسط نیروهای مکزیکی
کد خبر : 1801057
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در جریان تمرین تیم ملی کره جنوبی پیش از دیدار برابر مکزیک در جام جهانی، یک پهپاد غیرمجاز بر فراز محل تمرین شناسایی و توسط نیروهای امنیتی مکزیک سرنگون شد؛ موضوعی که به فیفا نیز گزارش شده است.

به گزارش ایلنا،  در آستانه دیدار تیم ملی تیم ملی کره جنوبی برابر تیم ملی مکزیک در جام جهانی، فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام کرد یک پهپاد غیرمجاز در جریان تمرین این تیم شناسایی شده است.

سخنگوی فدراسیون در این‌باره گفت: «این پهپاد توسط تیم امنیتی تیم شناسایی شد و بلافاصله موضوع به نیروهای گارد ملی و ارتش مکزیک اطلاع داده شد.»

او ادامه داد: «گروه ویژه مقابله با پهپادها با استفاده از سامانه‌های مسدودکننده و کنترل الکترونیکی موفق شد این پهپاد را در منطقه ممنوعه سرنگون کند.»

به گفته این مقام مسئول، «پهپاد پس از سقوط از محل خارج شد و زمانی که نیروها برای بررسی رسیدند، اثری از آن باقی نمانده بود و احتمال دارد اپراتورها آن را بازیابی کرده باشند.»

وی همچنین اظهار داشت: «دو فرد خارجی مشکوک پیش از رسیدن نیروها از محل متواری شدند.»

این مقام فدراسیون تأکید کرد: «هیچ تأثیری بر روند تمرینات تاکتیکی تیم ایجاد نشد، زیرا این اتفاق در زمان گرم‌کردن بازیکنان رخ داد.»

در ادامه نیز اعلام شد که «این موضوع به فیفا گزارش شده و درخواست بررسی رسمی به پلیس ارائه شده است.»

 

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