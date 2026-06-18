رمزگشایی از سخنرانی حماسی توخل در رختکن
هری کین: توخل گفت به دنیا نشان دهید چقدر بزرگ هستید
کاپیتان تیم ملی انگلستان، فاش کرد که صحبتهای انگیزشی و مهیج توماس توخل در بین دو نیمه، عامل اصلی دگرگونی سهشیرها و پیروزی درخشان آنها مقابل کرواسی در نخستین گام از جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است.
به گزارش ایلنا، انگلستان کمپین خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک پیروزی چشمگیر مقابل کرواسی آغاز کرد، آن هم پس از اینکه عملکرد خود را در نیمه دوم کاملاً دگرگون ساخت. سهشیرها قبل از زمان استراحت بین دو نیمه، درگیر یک رقابت جذاب شده بودند و کرواسی موفق شد دو بار گلهای برتری انگلستان را جبران کند.
کین با یک ضربه پنالتی و یک ضربه سر روی کرنر ارسالشده توسط دکلان رایس، با رکورد گلزنی گری لینکر برای انگلستان در جام جهانی مساوی کرد، اما دو تیم با تساوی به رختکن رفتند. انگلستان پس از نیمه اول دنده را عوض کرد و وضعیت را تغییر داد؛ جود بلینگام دوباره تیم را پیش انداخت و در ادامه مارکس رشفورد از روی نیمکت آمد تا برتری ۴ بر ۲ را قطعی کند.
رمزگشایی کین از کامبک رویایی در نیمه مربیان
کین پس از آن دلیل بازگشت سهشیرها در نیمه دوم را فاش کرد و پذیرفت که صحبتهای توخل روحیه بازیکنان را به شدت بالا برده بود. کین تاکید کرد که توخل پس از یک نمایش عصبی در نیمه اول، از بازیکنانش خواست تا با آزادی عمل و اعتماد به نفس بازی کنند.
«او به ما گفت که دستوپای خود را آزاد کنیم، آرامش داشته باشیم و جلو برویم. او گفت بدترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد چیست؟ به دنیا نشان دهید که چه تیمی میتوانیم باشیم.» کین پس از بازی این جملات را به زبان آورد.
«ما در نیمه دوم با تمام توان و تختهگاز وارد زمین شدیم و آنها نتوانستند پا به پای ما بیایند؛ این همان سطحی است که باید در هر بازی تعیین کنیم. روشی که بازی را پس از پیش افتادن کنترل کردیم عالی بود، هرگز به نظر نمیرسید که در خطر باشیم و سپس روی یک ضدحمله گل زدیم. ما مقطعی را داشتیم که حتی میتوانستیم سه یا چهار گل دیگر بزنیم. دمتان گرم به همگی؛ بازی اول تورنمنت بود و یک نتیجه عالی مقابل یک تیم سرسخت به دست آمد.»
بلینگام: در رختکن هیچ اتفاق دراماتیک و عجیبی رخ نداد
بلینگام نیز با تایید ارزیابی کین از جو رختکن زیر نظر توخل، اصرار داشت که تیم در زمان استراحت بین دو نیمه نیازی به اتفاقات دراماتیک و عجیب در درون اسکواد نداشت.
او گفت: «از آن دست رختکنها نبود که در آن یک درام بزرگ به پا شود یا کسی بلند شود و فریاد بزند؛ این دقیقاً همان چیزی بود که تیم به آن نیاز داشت. ما یک گروه بالغ با رهبران بزرگ در آنجا داریم؛ همه میدانستند که باید به چه سطحی برسیم. شروع نیمه دوم سکوی پرتاب فوقالعادهای به ما داد.»
سهشیرها در مسیر آمادهسازی برای نبرد با ستارههای سیاه غنا
این پیروزی انگلستان را با سه امتیاز در صدر جدول گروه L قرار داد. کین و همتیمیهایش در بازی بعدی خود در تاریخ ۲۳ ژوئن در ورزشگاه بوستون به مصاف غنا خواهند رفت و انتظار میرود این مهاجم بار دیگر خط حمله سهشیرها را برای کسب پیروزی رهبری کند.