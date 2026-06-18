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آنچلوتی در آستانه بازی با هایتی؛

بازگشت احتمالی برزیل به سیستم قبلی

بازگشت احتمالی برزیل به سیستم قبلی
کد خبر : 1801050
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سرمربی تیم ملی برزیل، کارلو آنچلوتی، پیش از دیدار برابر هایتی در مرحله گروهی جام جهانی، با آزمایش ترکیب‌های مختلف احتمال بازگشت به سیستم ۴-۲-۴ را مطرح کرده و درباره نفرات اصلی تیم خود ابهام ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا،  کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی تیم ملی برزیل، در آستانه دیدار برابر تیم ملی هایتی در مرحله گروهی جام جهانی، تغییرات تاکتیکی در ترکیب تیم خود را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس گزارش‌ها، آنچلوتی در تمرینات اخیر در مرکز تمرینی کلمبیا پارک، چندین ترکیب مختلف را آزمایش کرده و بازگشت به سیستم تهاجمی ۴-۲-۴ را مورد بررسی قرار داده است؛ سیستمی که می‌تواند ساختار خط حمله این تیم را دگرگون کند.

در بخش ترکیب احتمالی، گفته می‌شود دانیلو به جای ایبانیز و لوئیز هنریکه به جای لوکاس پاکتا در نظر گرفته شده‌اند، اما سرمربی ایتالیایی هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است و ترکیب اصلی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

همچنین وضعیت برخی بازیکنان کلیدی نیز تحت نظر کادر فنی قرار دارد؛ گابریل ماگالهاس به دلیل خستگی عضلانی و رافینیا به علت مشکلات پوستی با برنامه تمرینی سبک‌تری کار کرده‌اند تا برای بازی آماده باشند.

در خط میانی، فابینیو در کنار برونو گیمارش تمرین کرده و در خط حمله نیز رقابت میان ایگور تیگو و ماتئوس کونیا برای حضور در ترکیب اصلی ادامه دارد.

بر اساس برنامه، تیم ملی برزیل ابتدا در نیوجرسی تمرین خواهد کرد و سپس راهی فیلادلفیا می‌شود تا در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران مقابل هایتی به میدان برود.

 

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