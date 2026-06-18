خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاره‌یرای در بیمارستان بستری شد؛

اسطوره ۸۳ ساله فوتبال برزیل تحت درمان

اسطوره ۸۳ ساله فوتبال برزیل تحت درمان
کد خبر : 1801044
لینک کوتاه کپی شد.

کارلوس آلبرتو پاره‌یرای، سرمربی پرافتخار و اسطوره فوتبال برزیل، به دلیل ادامه روند درمان بیماری لنفوم هاجکین در بیمارستانی در ریودوژانیرو بستری شد.

به گزارش ایلنا، کارلوس آلبرتو پاره‌یرای، چهره شناخته‌شده و پرافتخار فوتبال برزیل، برای ادامه درمان بیماری لنفوم هاجکین که از سال ۲۰۲۳ برای او تشخیص داده شده بود، به بیمارستان ساماریتانو بارا در ریودوژانیرو منتقل شد.

این بیمارستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که جزئیات بیشتری درباره وضعیت جسمانی این مربی ۸۳ ساله منتشر نخواهد شد.

پاره‌یرای یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال برزیل به شمار می‌رود که در کارنامه خود قهرمانی جام جهانی ۱۹۹۴، قهرمانی کوپا آمه‌ریکا در سال ۲۰۰۴ و قهرمانی جام کنفدراسیون‌ها در سال ۲۰۰۵ را به ثبت رسانده است.

او همچنین در جام جهانی ۲۰۰۶ هدایت تیم ملی برزیل را بر عهده داشت و پیش‌تر در جام جهانی ۱۹۷۰ به عنوان عضو کادر فنی در مسیر قهرمانی سلسائو حضور داشت. در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز به عنوان هماهنگ‌کننده فنی با کادر مربیگری لوئیز فیلیپه اسکولاری همکاری کرد.

این مربی باسابقه در مجموع ۱۷۷ مسابقه هدایت تیم ملی برزیل را بر عهده داشته که حاصل آن ۱۲۴ پیروزی، ۳۹ تساوی و ۱۴ شکست بوده است.

پاره‌یرای همچنین تجربه هدایت تیم‌های ملی مختلفی از جمله کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی را در کارنامه خود دارد و از چهره‌های تأثیرگذار تاریخ مربیگری فوتبال جهان محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی