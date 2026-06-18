پارهیرای در بیمارستان بستری شد؛
اسطوره ۸۳ ساله فوتبال برزیل تحت درمان
کارلوس آلبرتو پارهیرای، سرمربی پرافتخار و اسطوره فوتبال برزیل، به دلیل ادامه روند درمان بیماری لنفوم هاجکین در بیمارستانی در ریودوژانیرو بستری شد.
به گزارش ایلنا، کارلوس آلبرتو پارهیرای، چهره شناختهشده و پرافتخار فوتبال برزیل، برای ادامه درمان بیماری لنفوم هاجکین که از سال ۲۰۲۳ برای او تشخیص داده شده بود، به بیمارستان ساماریتانو بارا در ریودوژانیرو منتقل شد.
این بیمارستان در بیانیهای رسمی اعلام کرده است که جزئیات بیشتری درباره وضعیت جسمانی این مربی ۸۳ ساله منتشر نخواهد شد.
پارهیرای یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال برزیل به شمار میرود که در کارنامه خود قهرمانی جام جهانی ۱۹۹۴، قهرمانی کوپا آمهریکا در سال ۲۰۰۴ و قهرمانی جام کنفدراسیونها در سال ۲۰۰۵ را به ثبت رسانده است.
او همچنین در جام جهانی ۲۰۰۶ هدایت تیم ملی برزیل را بر عهده داشت و پیشتر در جام جهانی ۱۹۷۰ به عنوان عضو کادر فنی در مسیر قهرمانی سلسائو حضور داشت. در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز به عنوان هماهنگکننده فنی با کادر مربیگری لوئیز فیلیپه اسکولاری همکاری کرد.
این مربی باسابقه در مجموع ۱۷۷ مسابقه هدایت تیم ملی برزیل را بر عهده داشته که حاصل آن ۱۲۴ پیروزی، ۳۹ تساوی و ۱۴ شکست بوده است.
پارهیرای همچنین تجربه هدایت تیمهای ملی مختلفی از جمله کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی را در کارنامه خود دارد و از چهرههای تأثیرگذار تاریخ مربیگری فوتبال جهان محسوب میشود.