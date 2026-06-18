تاریخسازی انگلیس؛ چهار گل در بازی افتتاحیه جام جهانی بعد از ۷۲ سال
تیم ملی فوتبال انگلیس با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی در بازی افتتاحیه جام جهانی، تاریخساز شد. این نخستین بار از سال ۱۹۵۴ است که انگلیس در یک بازی افتتاحیه جام جهانی چهار گل به ثمر میرساند.
به گزارش ایلنا، در این بازی که در دقیقه ۳۹ نیمه دوم با گل مارکوس راشفورد به نتیجه ۴ بر ۲ رسید، انگلیس موفق شد تا پس از ۷۲ سال دوباره در یک بازی افتتاحیه جام جهانی چهار گل بزند. آخرین بار این اتفاق در سال ۱۹۵۴ و در دیدار برابر بلژیک رخ داد که بازی با نتیجه ۴ بر ۴ به پایان رسید.
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، انگلیس در بازی افتتاحیه خود با نتیجه ۳ بر ۰ مقابل ولز پیروز شده بود. این پیروزی، سومین پیروزی متوالی انگلیس در بازیهای افتتاحیه جام جهانی به شمار میرود، زیرا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز با نتیجه ۲ بر ۱ تونس را شکست داده بود.
آخرین باری که انگلیس در یک بازی افتتاحیه جام جهانی شکست خورد، به سال ۲۰۱۴ و در برزیل برمیگردد که این تیم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل ایتالیا مغلوب شد.
تاریخچه بازیهای افتتاحیه انگلیس در جامهای جهانی به شرح زیر است:
- ۱۹۵۰: انگلیس ۲ - ۰ شیلی
- ۱۹۵۴: انگلیس ۴ - ۴ بلژیک
- ۱۹۵۸: انگلیس ۲ - ۲ اتحاد جماهیر شوروی
- ۱۹۶۲: مجارستان ۲ - ۱ انگلیس
- ۱۹۶۶: انگلیس ۰ - ۰ اروگوئه
- ۱۹۷۰: انگلیس ۱ - ۰ رومانی
- ۱۹۸۲: انگلیس ۳ - ۱ فرانسه
- ۱۹۸۶: پرتغال ۱ - ۰ انگلیس
- ۱۹۹۰: انگلیس ۱ - ۱ ایرلند
- ۱۹۹۸: انگلیس ۲ - ۰ تونس
- ۲۰۰۲: انگلیس ۱ - ۱ سوئد
- ۲۰۰۶: انگلیس ۱ - ۰ پاراگوئه
- ۲۰۱۰: انگلیس ۱ - ۱ ایالات متحده
- ۲۰۱۴: انگلیس ۱ - ۲ ایتالیا
- ۲۰۱۸: تونس ۱ - ۲ انگلیس
- ۲۰۲۲: ولز ۰ - ۳ انگلیس
- ۲۰۲۶: انگلیس ۴ - ۲ کرواسی