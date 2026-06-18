به گزارش ایلنا، در این بازی که در دقیقه ۳۹ نیمه دوم با گل مارکوس راشفورد به نتیجه ۴ بر ۲ رسید، انگلیس موفق شد تا پس از ۷۲ سال دوباره در یک بازی افتتاحیه جام جهانی چهار گل بزند. آخرین بار این اتفاق در سال ۱۹۵۴ و در دیدار برابر بلژیک رخ داد که بازی با نتیجه ۴ بر ۴ به پایان رسید.

در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، انگلیس در بازی افتتاحیه خود با نتیجه ۳ بر ۰ مقابل ولز پیروز شده بود. این پیروزی، سومین پیروزی متوالی انگلیس در بازی‌های افتتاحیه جام جهانی به شمار می‌رود، زیرا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز با نتیجه ۲ بر ۱ تونس را شکست داده بود.

آخرین باری که انگلیس در یک بازی افتتاحیه جام جهانی شکست خورد، به سال ۲۰۱۴ و در برزیل برمی‌گردد که این تیم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل ایتالیا مغلوب شد.

تاریخچه بازی‌های افتتاحیه انگلیس در جام‌های جهانی به شرح زیر است:

- ۱۹۵۰: انگلیس ۲ - ۰ شیلی

- ۱۹۵۴: انگلیس ۴ - ۴ بلژیک

- ۱۹۵۸: انگلیس ۲ - ۲ اتحاد جماهیر شوروی

- ۱۹۶۲: مجارستان ۲ - ۱ انگلیس

- ۱۹۶۶: انگلیس ۰ - ۰ اروگوئه

- ۱۹۷۰: انگلیس ۱ - ۰ رومانی

- ۱۹۸۲: انگلیس ۳ - ۱ فرانسه

- ۱۹۸۶: پرتغال ۱ - ۰ انگلیس

- ۱۹۹۰: انگلیس ۱ - ۱ ایرلند

- ۱۹۹۸: انگلیس ۲ - ۰ تونس

- ۲۰۰۲: انگلیس ۱ - ۱ سوئد

- ۲۰۰۶: انگلیس ۱ - ۰ پاراگوئه

- ۲۰۱۰: انگلیس ۱ - ۱ ایالات متحده

- ۲۰۱۴: انگلیس ۱ - ۲ ایتالیا

- ۲۰۱۸: تونس ۱ - ۲ انگلیس

- ۲۰۲۲: ولز ۰ - ۳ انگلیس

- ۲۰۲۶: انگلیس ۴ - ۲ کرواسی

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