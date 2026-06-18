سرمربی جمهوری چک بعد از شکست: با تغییر ترکیب برمیگردیم
سرمربی تیم ملی جمهوری چک با اشاره به شکست در بازی نخست جام جهانی، از اعمال تغییراتی در ترکیب تیم برای دیدار حساس برابر آفریقای جنوبی خبر داد و تأکید کرد تیمش باید واکنش جدی نشان دهد.
به گزارش ایلنا، میروسلاو کوبک، سرمربی تیم ملی تیم ملی جمهوری چک، اعلام کرد تیمش پس از شکست ۲ بر ۱ مقابل تیم ملی کره جنوبی در نخستین بازی خود، با تغییراتی در ترکیب به میدان خواهد رفت.
او در نشست خبری پس از این دیدار گفت: «تغییراتی در ترکیب خواهیم داشت. ما همه اطلاعات لازم را جمعآوری کردهایم و بازیکنان را بهطور روزانه زیر نظر داریم. باید به شرایط فعلی و عملکرد بازیکنان واکنش نشان دهیم.»
کوبک با اشاره به روند آمادهسازی تیم افزود: «در بازیهای قبلی، برخی بازیکنان استراحت کردند و در بعضی دیدارها عملکرد تیم در دو نیمه متفاوت بود. حالا هم الگوهای بازی دچار افت شده و باید برای آن راهحل پیدا کنیم.»
او درباره دیدار پیشرو برابر تیم ملی آفریقای جنوبی گفت: «ما شرایط خودمان را میدانیم و حریف هم در وضعیت مشابهی است. هنوز برای کسب امتیاز و بازگشت به رقابتها فرصت داریم و برای پیروزی تلاش میکنیم.»
سرمربی جمهوری چک همچنین تأکید کرد تیمش باید در بخش دفاعی و ضدحملات حریف تمرکز بیشتری داشته باشد و گفت: «باید نقاط قوت آنها را خنثی کنیم و در حمله خطرناکتر ظاهر شویم. همچنین مالکیت توپ و هماهنگی در ترکیب باید بهتر شود.»
در ادامه، لادیسلاو کرایچی، مدافع این تیم، با رد فشار روانی سنگین بر تیم گفت: «ما از شرایط آگاه هستیم، اما این موضوع را به شکل متفاوتی مدیریت میکنیم. بازی مهمی در پیش داریم و فقط به دنبال بهترین عملکرد هستیم.»