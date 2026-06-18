او در نشست خبری پس از این دیدار گفت: «تغییراتی در ترکیب خواهیم داشت. ما همه اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده‌ایم و بازیکنان را به‌طور روزانه زیر نظر داریم. باید به شرایط فعلی و عملکرد بازیکنان واکنش نشان دهیم.»

کوبک با اشاره به روند آماده‌سازی تیم افزود: «در بازی‌های قبلی، برخی بازیکنان استراحت کردند و در بعضی دیدارها عملکرد تیم در دو نیمه متفاوت بود. حالا هم الگوهای بازی دچار افت شده و باید برای آن راه‌حل پیدا کنیم.»

او درباره دیدار پیش‌رو برابر تیم ملی آفریقای جنوبی گفت: «ما شرایط خودمان را می‌دانیم و حریف هم در وضعیت مشابهی است. هنوز برای کسب امتیاز و بازگشت به رقابت‌ها فرصت داریم و برای پیروزی تلاش می‌کنیم.»

سرمربی جمهوری چک همچنین تأکید کرد تیمش باید در بخش دفاعی و ضدحملات حریف تمرکز بیشتری داشته باشد و گفت: «باید نقاط قوت آنها را خنثی کنیم و در حمله خطرناک‌تر ظاهر شویم. همچنین مالکیت توپ و هماهنگی در ترکیب باید بهتر شود.»

در ادامه، لادیسلاو کرایچی، مدافع این تیم، با رد فشار روانی سنگین بر تیم گفت: «ما از شرایط آگاه هستیم، اما این موضوع را به شکل متفاوتی مدیریت می‌کنیم. بازی مهمی در پیش داریم و فقط به دنبال بهترین عملکرد هستیم.»