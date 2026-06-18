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سرمربی جمهوری چک بعد از شکست: با تغییر ترکیب برمی‌گردیم

سرمربی جمهوری چک بعد از شکست: با تغییر ترکیب برمی‌گردیم
کد خبر : 1801037
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سرمربی تیم ملی جمهوری چک با اشاره به شکست در بازی نخست جام جهانی، از اعمال تغییراتی در ترکیب تیم برای دیدار حساس برابر آفریقای جنوبی خبر داد و تأکید کرد تیمش باید واکنش جدی نشان دهد.

به گزارش ایلنا،  میروسلاو کوبک، سرمربی تیم ملی تیم ملی جمهوری چک، اعلام کرد تیمش پس از شکست ۲ بر ۱ مقابل تیم ملی کره جنوبی در نخستین بازی خود، با تغییراتی در ترکیب به میدان خواهد رفت.

او در نشست خبری پس از این دیدار گفت: «تغییراتی در ترکیب خواهیم داشت. ما همه اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده‌ایم و بازیکنان را به‌طور روزانه زیر نظر داریم. باید به شرایط فعلی و عملکرد بازیکنان واکنش نشان دهیم.»

کوبک با اشاره به روند آماده‌سازی تیم افزود: «در بازی‌های قبلی، برخی بازیکنان استراحت کردند و در بعضی دیدارها عملکرد تیم در دو نیمه متفاوت بود. حالا هم الگوهای بازی دچار افت شده و باید برای آن راه‌حل پیدا کنیم.»

او درباره دیدار پیش‌رو برابر تیم ملی آفریقای جنوبی گفت: «ما شرایط خودمان را می‌دانیم و حریف هم در وضعیت مشابهی است. هنوز برای کسب امتیاز و بازگشت به رقابت‌ها فرصت داریم و برای پیروزی تلاش می‌کنیم.»

سرمربی جمهوری چک همچنین تأکید کرد تیمش باید در بخش دفاعی و ضدحملات حریف تمرکز بیشتری داشته باشد و گفت: «باید نقاط قوت آنها را خنثی کنیم و در حمله خطرناک‌تر ظاهر شویم. همچنین مالکیت توپ و هماهنگی در ترکیب باید بهتر شود.»

در ادامه، لادیسلاو کرایچی، مدافع این تیم، با رد فشار روانی سنگین بر تیم گفت: «ما از شرایط آگاه هستیم، اما این موضوع را به شکل متفاوتی مدیریت می‌کنیم. بازی مهمی در پیش داریم و فقط به دنبال بهترین عملکرد هستیم.»

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