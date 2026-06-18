به گزارش ایلنا، در آغاز رقابت‌های جام جهانی، شرایط دو فوق‌ستاره فوتبال جهان کاملاً متفاوت بوده است؛ جایی که لیونل مسی در ترکیب تیم ملی آرژانتین موفق شد با هت‌تریک برابر تیم ملی الجزایر نمایشی درخشان ارائه دهد و توجه‌ها را به خود جلب کند.

در مقابل، کریستیانو رونالدو در نخستین دیدار تیم ملی پرتغال برابر تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو نتوانست انتظارات را برآورده کند و تیمش به نتیجه‌ای دور از انتظار رضایت داد.

بر اساس آمار منتشرشده، رونالدو در این مسابقه حتی یک شوت در چارچوب نداشت و در مجموع نیز در دقایق پایانی تنها دو تلاش کم‌خطر به سمت دروازه ثبت کرد. او در مقطع اخیر نیز در ۸ بازی گذشته خود تنها یک گل به ثمر رسانده و در دیدارهای مهمی برابر تیم‌هایی مانند ایران، اروگوئه، کره جنوبی، سوئیس، مراکش و جمهوری دموکراتیک کنگو موفق به گلزنی نشده است.

در سوی مقابل، مسی پس از هت‌تریک برابر الجزایر، روند گلزنی درخشان خود را ادامه داده و در ۸ بازی اخیر موفق به ثبت ۱۰ گل شده است. او پیش‌تر نیز در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با ۷ گل، شامل ۵ گل در جریان بازی و ۲ گل در دیدار فینال، عملکردی تأثیرگذار از خود به جا گذاشته بود.

این آمار باعث شده بار دیگر مقایسه میان دو فوق‌ستاره فوتبال جهان در صدر تحلیل‌های رسانه‌ای قرار بگیرد؛ مقایسه‌ای که همچنان یکی از موضوعات جذاب دنیای فوتبال در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

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