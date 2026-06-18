ورود به جمع ۱۰ گلزن برتر تاریخ تیم ملی انگلیس
هری کین تاریخساز شد
هری کین با گلزنی در دیدار تیم ملی انگلیس مقابل کرواسی در جام جهانی، با رسیدن به ۸۰ گل ملی، بهتنهایی در جایگاه دهم برترین گلزنان تاریخ سهشیرها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تیم ملی تیم ملی انگلیس برابر تیم ملی کرواسی در رقابتهای جام جهانی، هری کین موفق شد با گلزنی از روی نقطه پنالتی نام خود را در تاریخ فوتبال ملی انگلیس ثبت کند.
این مهاجم باتجربه در این دیدار با تبدیل پنالتی به گل، شمار گلهای ملی خود را به عدد ۸۰ در ۱۱۵ بازی رساند و بهتنهایی در رتبه دهم برترین گلزنان تاریخ تیم ملی انگلیس قرار گرفت.
کین پیش از این در کنار چهرههایی مانند نیمار و گودفری چیتالو با ۷۹ گل قرار داشت، اما با عبور از این رکورد، جایگاه خود را در جمع ۱۰ گلزن برتر تثبیت کرد.
او نخستین بار در سال ۲۰۱۵ و در مرحله انتخابی یورو ۲۰۱۶ برای تیم ملی انگلیس به میدان رفت و همان دیدار نخست نیز موفق به گلزنی شد. با گل اخیر برابر کرواسی، مجموع گلهای او در تاریخ جام جهانی نیز به ۹ گل رسید.
هری کین پس از این موفقیت در اظهارنظری کوتاه گفت: «اگر بتوانم در زادگاهم به قهرمانی برسم، این اتفاق برای من بسیار ویژه خواهد بود.»
در ادامه این دیدار و در حاشیه رقابتها، برخی چهرههای فوتبالی نیز به اهمیت این رویداد اشاره کردند، از جمله آلفونسو دیویس که آن را «بزرگترین رویداد حرفهای فوتبال» توصیف کرد.