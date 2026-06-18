رونالدو: باید قبول کنیم مسی بهترین بازیکن تاریخ است

به گزارش ایلنا، رونالدو نازاریو در گفتگو با رسانه پرتغالی آ بولا پس از پایان بازی، به تمجید از مسی به خاطر عملکرد تعیین‌کننده‌اش در روز سه‌شنبه پرداخت. این اسطوره برزیلی تاکید کرد که بحث‌های ابدی پیرامون انتخاب بهترین بازیکن تاریخ باید بالاخره کنار گذاشته شود. مسی الهام‌بخش آرژانتین در جریان پیروزی مقتدرانه ۳ بر صفر مقابل الجزایر در کانزاس‌سیتی بود تا مدافعان عنوان قهرمانی، دفاع از عنوان خود را به شکلی بی‌نقص آغاز کنند.

«وقت آن است که دنیا از پنهان شدن دست بردارد و این واقعیت را بپذیرد که او بهترین بازیکن تاریخ است. او هر فصل و در جام جهانی به درخشش خود ادامه می‌دهد و با این حال، هنوز تردیدهایی درباره او وجود دارد. این یک شب فراموش‌نشدنی و تاریخی است که برای همیشه در کتاب‌های تاریخ باقی خواهد ماند.»

شکستن رکوردها در بزرگترین صحنه فوتبال جهان

این نمایش خارق‌العاده در روز سه‌شنبه باعث شد مسی با به ثمر رساندن اولین هت‌تریک خود در یک تورنمنت جهانی، تاریخ فوتبال را بازنویسی کند. این سه گل، تعداد گل‌های او در ادوار جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند تا از رونالدو نازاریو عبور کند و در کنار میروسلاو کلوزه، مهاجم سابق آلمان، به عنوان بهترین گلزن تاریخ این مسابقات قرار گیرد.

رونالدو در واکنش به این دستاورد اضافه کرد: «رکوردها برای شکسته شدن هستند و کسی که آن‌ها را می‌شکند، هیچ هوادار فوتبالی را در جهان شگفت‌زده نمی‌کند. علاوه بر این، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌هاست.» این عملکرد قاطعانه تضمین کرد که هیچ شگفتی در بازی افتتاحیه برای آرژانتین رقم نخورد؛ تیمی که به شکل معروفی در بازی اول خود در قطر ۲۰۲۲ شکست سختی را مقابل عربستان سعودی متحمل شده بود.

سرنوشت متفاوت برای رقبای دیرینه و همیشگی

در حالی که مسی از یک شب رکوردشکن لذت می‌برد، رقیب دیرینه او یعنی کریستیانو رونالدو شب بسیار ناامیدکننده‌ای را همراه با پرتغال پشت سر گذاشت. این مهاجم کهنه‌کار در دیدار روز چهارشنبه مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو نتوانست تاثیری بگذارد و شاگردان روبرتو مارتینز به تساوی ناامیدکننده ۱-۱ رضایت دادند. رونالدو در نیمه دوم در چند موقعیت ناکام ماند؛ به این معنی که او اکنون ۹ بازی متوالی در تورنمنت‌های بزرگ را بدون گلزنی پشت سر گذاشته است.

سرنوشت متفاوت این دو اسطوره، اظهارات فوق‌ستاره برزیلی را درباره سلسله‌مراتب مدرن بزرگان فوتبال بیشتر نمایان کرد؛ به خصوص با توجه به اینکه مسی چطور به راحتی مصدومیت اخیر همسترینگ خود را پشت سر گذاشت تا تیم سرسخت الجزایر را از پیش رو بردارد.

چشم‌انداز مدافع عنوان قهرمانی برای بازی‌های آینده

آرژانتین پس از پیروزی تماشایی در بازی افتتاحیه، اکنون تمرکز خود را روی حفظ این شتاب در گروه B معطوف خواهد کرد. قهرمانان جهان به دنبال این هستند که به سومین تیم تاریخ تبدیل شوند که با موفقیت از تاج و تخت جهانی خود دفاع می‌کنند. شاگردان لیونل اسکالونی روز دوشنبه برابر اتریش به میدان بازمی‌گردند، در حالی که کریستیانو رونالدو و پرتغال برای تقابل با ازبکستان آماده می‌شوند تا با کسب اولین پیروزی، یک پای خود را در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بگذارند.

انتهای پیام/