جنجال تازه در جام جهانی؛ آیا داوری به نفع مسی است؟
عدم اعلام خطا و کارت برای خطای لیونل مسی روی عیسی ماندی در دیدار آرژانتین و الجزایر، بار دیگر بحثهای مربوط به برخورد ویژه داوران با ستاره آرژانتینی را به موضوعی داغ در رسانههای بینالمللی تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تیم ملی تیم ملی آرژانتین برابر تیم ملی الجزایر که با نتیجه ۳ بر ۰ به سود آرژانتین به پایان رسید، صحنهای در دقیقه ۳۱ رخ داد که واکنشهای گستردهای به همراه داشته است.
در این صحنه، لیونل مسی روی مچ پای عیسی ماندی مرتکب خطایی شد که از نگاه برخی کارشناسان میتوانست با کارت قرمز همراه باشد، اما داور مسابقه، سزای این برخورد را تنها با ادامه بازی تعیین کرد و کمکداور ویدیویی نیز دخالتی نداشت.
این تصمیم داوری باعث شد بار دیگر موضوع برخورد متفاوت با ستارههای بزرگ فوتبال، بهویژه مسی، در رسانهها و شبکههای اجتماعی مطرح شود؛ موضوعی که پیشتر نیز در چندین صحنه مشابه مورد بحث قرار گرفته بود.
در همین ارتباط، سعید انجمیمی، داور بینالمللی سابق، در گفتوگویی اظهار داشت: «برای بازیکنان خلاق، معمولاً دستورالعملهایی وجود دارد و همین مسئله گاهی در تصمیمگیری داوران تأثیر غیرمستقیم میگذارد.»
او افزود: «اگر شرایط برعکس بود و چنین خطایی روی مسی انجام میشد، احتمالاً واکنشها بسیار گستردهتر میشد و حتی میتوانست به یک بحران تبدیل شود.»
انجمیمی همچنین تأکید کرد: «داوران بهطور ناخودآگاه تحت تأثیر جایگاه بازیکنان بزرگ قرار میگیرند و این موضوع در برخی تصمیمها اثر میگذارد.»
در این دوره از رقابتها نیز برخی کارشناسان به روند قضاوتها اشاره کردهاند و معتقدند در بسیاری از بازیها تمایل به ادامه جریان بازی بیشتر از اعلام خطاهای سنگین بوده است؛ موضوعی که بحث درباره عدالت داوری در سطح جهانی را دوباره زنده کرده است.