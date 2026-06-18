پشت پرده بازیکنان جام جهانی
راز عجیب ستاره کنگو: زنده ماندن بعد از اسیدپاشی دوست دخترش!
یوآن ویسا، مهاجم تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو، با گلزنی در دیدار برابر پرتغال نام خود را بهعنوان نخستین گلزن تاریخ کشورش در جام جهانی ثبت کرد؛ بازیکنی که مسیر حرفهایاش از یک حادثه تلخ و حمله اسیدی در سالهای گذشته عبور کرده است.
به گزارش ایلنا، یوآن ویسا، مهاجم ۲۹ ساله تیم ملی تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو، در دیدار افتتاحیه گروه K جام جهانی موفق شد گل تساوی تیمش برابر تیم ملی پرتغال را به ثمر برساند و اولین گل تاریخ کشورش در این رقابتها را ثبت کند.
این بازیکن که اخیراً با قراردادی قابل توجه به ارزش ۶۵ میلیون یورو به نیوکاسل یونایتد پیوسته، در تابستان گذشته از برنتفورد راهی این تیم شد، اما در مقطعی به دلیل مصدومیت فرصت حضور در برخی رقابتهای مهم از جمله لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد.
با وجود فصل نهچندان پرفروغ، ویسا در جام جهانی توانست بار دیگر تواناییهای خود را به نمایش بگذارد، هرچند مسیر زندگی حرفهای او همواره با چالشهای جدی همراه بوده است.
او در سال ۲۰۲۱ و زمانی که در فوتبال فرانسه و در تیم لوریان بازی میکرد، هدف یک حمله اسیدی قرار گرفت؛ حادثهای که در آن فردی که خود را هوادار معرفی کرده بود پس از ملاقات اولیه با این بازیکن، چند ساعت بعد به محل اقامت او بازگشته و به صورتش اسید پاشید.
در جریان این حادثه، تلاشهایی نیز برای ربودن فرزند ویسا انجام شد و عامل این حمله پس از دو روز توسط پلیس بازداشت گردید. فرد مهاجم بعداً به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
ویسا پس از انجام عملهای جراحی فوری و طی کردن روند درمانی طولانی، توانست بینایی خود را بازیابی کند و بار دیگر به فوتبال حرفهای بازگردد؛ بازگشتی که با درخشش دوباره او در فوتبال اروپا همراه شد.
این مهاجم در ادامه مسیر خود با انتقال به برنتفورد و سپس نیوکاسل، توانست در مجموع صدها بازی رسمی در فوتبال انگلیس به میدان برود و عملکردی قابل توجه از خود به جای بگذارد.
گل تاریخی او در جام جهانی، نقطه عطفی در مسیر حرفهای این بازیکن محسوب میشود؛ مسیری که از یک حادثه تلخ تا تبدیل شدن به یکی از چهرههای تاثیرگذار فوتبال کنگو ادامه داشته است.