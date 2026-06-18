لوپتگی به دنبال تداوم طلسم تاریخی کانادا در جام جهانی

به گزارش ایلنا، کانادا امیدهای خود را در این جام جهانی که خود یکی از میزبانان آن است، زنده نگه می‌دارد. تیم آمریکای شمالی پس از به دست آوردن اولین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی مقابل بوسنی، با هدف کسب پیروزی به میدان بازمی‌گردد؛ بردی که می‌تواند گامی بلند به سوی صعود به مرحله بعدی باشد. ونکوور صحنه‌ای خواهد بود که شاگردان مارش در آن تلاش خواهند کرد تا یکی از بزرگترین سدهای تاریخی خود را بشکنند و به نخستین برد تاریخ خود در ادوار جام جهانی دست یابند.

علامت سؤال بزرگ در اردوی کانادا همچنان آمادگی آلفونسو دیویس است. بازیکن بایرن مونیخ بازی روز اول را از دست داد، اما امیدوار است اولین بازی خود را در این تورنمنت انجام دهد و کیفیت بیشتری را به تیمی که در بازی افتتاحیه خود همه را تحت تاثیر قرار داد، تزریق کند.

در سمت مقابل قطر قرار دارد که پس از خلق یکی از شگفتی‌های روز اول، با روحیه‌ای تقویت‌شده وارد زمین می‌شود. نماینده آسیا موفق شد یک تساوی ارزشمند را مقابل سوئیس به دست آورد؛ نتیجه‌ای که شانس صعود آن‌ها را افزایش داده و مهر تاییدی بر عملکرد خوب لوپتگی در راس کادر فنی تیم ملی قطر می‌زند.

این سرمربی اسپانیایی تیمی رقابت‌طلب ساخته است و اکنون با فرصت جدیدی برای ادامه تاریخ‌سازی روبرو می‌شود. لوپتگی پس از گرفتن یک امتیاز از سوئیسی‌ها، مطمئن است که بازیکنانش می‌توانند به طلسم بی‌بردی کانادا در جام جهانی تداوم ببخشند.

مسابقه امشب می‌تواند برای آینده هر دو تیم سرنوشت‌ساز و حیاتی باشد. پیروزی کانادا، میزبان مسابقات را در آستانه یک صعود تاریخی به مراحل حذفی قرار می‌دهد. در همین حال، برد قطر می‌تواند شاگردان لوپتگی را در آستانه روز پایانی مرحله گروهی در موقعیت بسیار مستحکمی قرار دهد. با توجه به اینکه انگیزه‌های زیادی در میان است و هر دو تیم از فرصت پیش روی خود کاملاً آگاه هستند، ونکوور خود را برای شبی آماده می‌کند که می‌تواند سرنوشت گروه A را تعیین کند.

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