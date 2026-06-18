به گزارش ایلنا، هوگو بروس، سرمربی تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی، در واکنش به محرومیت سه‌جلسه‌ای تمبا زوانا گفت: «این کارت قرمز خیلی سنگین است. فکر نمی‌کنم تصمیم درستی گرفته شده باشد.»

او در ادامه با اشاره به یک صحنه در دیدار آرژانتین و الجزایر افزود: «وقتی به اتفاقی که دیروز برای مسی افتاد نگاه می‌کنم، با این تصمیم موافق نیستم. در آن صحنه حتی کمک‌داور ویدیویی هم دخالت نکرد.»

بروس درباره صحنه منجر به اخراج بازیکن تیمش توضیح داد: «بازیکن حریف فقط به دنبال متوقف کردن حرکت تمبا بود و روی توپ تمرکز نداشت. تمبا فقط می‌خواست عبور کند و در آن صحنه حرکتی خشن انجام نداد.»

او با انتقاد از شدت محرومیت گفت: «سه جلسه محرومیت؟ این واقعاً سنگین است. من نمی‌گویم مسی باید اخراج می‌شد، چون او بازیکن فوق‌العاده‌ای است، اما تفاوت در تصمیم‌ها قابل قبول نیست.»

سرمربی آفریقای جنوبی در ادامه درباره شرایط تیمش افزود: «اگر بازی بعدی را نبریم، کارمان برای صعود خیلی سخت می‌شود. ما می‌دانیم در بازی اول چه اشتباهاتی داشتیم و باید آن‌ها را اصلاح کنیم.»

او در پایان تأکید کرد: «این یک بازی مهم است و باید نتیجه بگیریم. اگر شکست بخوریم، حتی رسیدن به مرحله بعد هم بسیار دشوار خواهد شد.»

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