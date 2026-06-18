ستاره ایرانی توسط فیفا به عنوان پدیده معرفی شد
رضاییان در کنار امباپه و مسی در تیم منتخب؛ رونالدو و کاسمیرو در جمع ناکامان
با پایان دور نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، رسانههای مختلف جهان نخستین ارزیابی خود از عملکرد ستارههای حاضر در مسابقات را منتشر کردند؛ فهرستی که نام لیونل مسی، کیلیان امباپه و رامین رضاییان در میان بهترینها دیده میشود و در مقابل، کریستیانو رونالدو و کاسمیرو در جمع ناامیدکنندهترین بازیکنان قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، یکی از نکات قابل توجه این فهرست، حضور رامین رضاییان در میان بهترین مدافعان مسابقات است. مدافع تیم ملی ایران در دیدار مقابل نیوزیلند عملکردی تأثیرگذار داشت و با ثبت یک گل و یک پاس گل، نقش مهمی در کسب تساوی ۲-۲ تیم ملی ایفا کرد.
در کنار او، ووزینیا، دروازهبان باتجربه کابو ورد، نیز به دلیل نمایش درخشان مقابل اسپانیا مورد تحسین قرار گرفت. او با شش مهار مهم، نقش اصلی را در تساوی بدون گل تیمش برابر یکی از مدعیان قهرمانی ایفا کرد.
مسی در صدر ستارهها
لیونل مسی بدون تردید درخشانترین بازیکن دور نخست جام جهانی بود. کاپیتان آرژانتین با هتتریک مقابل الجزایر، نقش اصلی را در پیروزی قاطع تیمش ایفا کرد و بار دیگر تواناییهای خود را در بزرگترین صحنه فوتبال جهان به نمایش گذاشت.
در کنار مسی، کیلیان امباپه و هری کین نیز با نمایشهای مؤثر و گلهای سرنوشتساز خود، در فهرست برترین بازیکنان هفته نخست قرار گرفتند.
رونالدو و کاسمیرو؛ دور از انتظار
در بخش بازیکنان ناامیدکننده، نام دو ستاره بزرگ فوتبال جهان بیش از همه جلب توجه میکند.
کاسمیرو در دیدار برزیل مقابل مراکش نتوانست نمایش همیشگی خود را ارائه دهد و یکی از ضعیفترین بازیکنان تیمش بود.
کریستیانو رونالدو نیز شب سختی را مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو پشت سر گذاشت. کاپیتان پرتغال چند فرصت مناسب گلزنی را از دست داد و نتوانست تأثیر مورد انتظار را در خط حمله تیمش داشته باشد.
منتخبهای دور نخست
- بهترین بازیکن: لیونل مسی (آرژانتین)
- بهترین دروازهبان: ووزینیا (کابو ورد)
- پدیده دور اول: رامین رضاییان (ایران)
- بهترین مهاجمان: لیونل مسی، کیلیان امباپه، هری کین
- ناامیدکنندهترین بازیکنان: کریستیانو رونالدو، کاسمیرو